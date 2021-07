Ιταλία: Σεκιούριτι πέρασε για οπαδό τον Μπονούτσι (vid)

Μια γυναίκα η οποία εργαζόταν ως σεκιούριτι στο ματς της Ιταλίας με την Ισπανίας, μπερδεύτηκε και νόμιζε ότι ο Λεονάρντο Μπονούτσι ήταν οπαδό.ς

Η Ιταλία προκρίθηκε μέσω της διαδικασίας των πέναλτι στον τελικό του Euro, εκεί όπου θα περιμένει για να αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Αγγλία - Δανία.

Αμέσως μετά την επική πρόκριση, επί των Ισπανών, ο Λεονάρντο Μπονούτσι κατευθύνθηκε προς το μέρος των Ιταλών οπαδών στο «Γουέμπλεϊ» και ξέσπασε σε έξαλλους πανηγυρισμούς μαζί τους για την πρόκριση στον τελικό του «Γουέμπλεϊ».

Μόνο που όταν σταμάτησαν οι πανηγυρισμοί, ο Μπονούτσι για μια στιγμή δεν μπορούσε να επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο. Κι αυτό διότι μια γυναίκα που εργαζόταν ως σικιούριτι, θεώρησε πως ήταν οπαδός και προσπάθησε να τον σταματήσει.

When the steward thought Bonucci was a fan trying to get back onto the pitch 🤣#ITAESP #Euro2020 pic.twitter.com/SJ4QjmNMcm