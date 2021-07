Ιταλία – Ισπανία: «Ραψωδία» Πέδρι με 55/55 πάσες στο 90λεπτο! (pic & vid)

Κατέρριψε τη λογική ο σπουδαίος 18χρονος του Euro, Πέδρι, ο οποίος ήταν άριστος στο δημιουργικό κομμάτι, ολοκληρώνοντας το 90λεπτο με 55/55 εύστοχες πάσες!

Εκεί που τα λόγια περιττεύουν για να περιγράψουν τη δυναμική και την ποιότητα του Πέδρι, μιλούν οι αριθμοί. Ο 18χρονος Ισπανός της Μπαρτσελόνα βγάζει «μάτια» στο φετινό Euro και απέναντι στην Ιταλία πραγματοποίησε τον ορισμό του άψογου ματς.

Στα 90 λεπτά της κανονικής διάρκειας, δεν έδωσε ούτε μία λάθος πάσα, με απολογισμό 55/55 (31 στο ημίχρονο) που είναι μακράν ο κορυφαίος στο φετινό Euro κι ένας από τους πιο αξιοθαύμαστους συνολικά τις τελευταίες σεζόν.

Μία εξ αυτών έβγαλε τον Ογιαρθάμπαλ σε θέση βολής στο πρώτο μέρος με «μαγικό» τρόπο, αλλά ο επιθετικός της Σοσιεδάδ έκανε κακό κοντρόλ και την πέταξε στα σκουπίδια.

Pedri's pass map for #ESP vs #ITA



55/55! What a talent! #EURO2020 pic.twitter.com/EdRZriR9SY