Αγγλία: Οι μονόκεροι επέστρεψαν στην πισίνα της εθνικής ομάδας! (pics & vid)

Μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018 στη Ρωσία και μετά την πρόκριση στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, έκαναν πάλι την εμφάνισή τους οι φουσκωτοί μονόκεροι για την εθνική Αγγλίας!

Οι Άγγλοι διεθνείς διασκέδασαν στην πισίνα γι' ακόμα μια φορά και εμφανίστηκαν ξανά μετά από μια τριετία, μετά το τουρνουά του 2018, οι φουσκωτοί μονόκεροι στο χαλάρωμα των παικτών στην πισίνα.

Αν και είχαν δεχθεί αρκετή καζούρα και κριτική πίσω στη Ρωσία για όλη αυτή την ξεγνοιασιά με τα φουσκωτά, τώρα που βρίσκονται πάλι μια ανάσα από έναν τελικό μεγάλης διοργάνωσης, οι Άγγλοι δεν κρατήθηκαν και έπαιξαν ξανά με τους μονόκερους!

Στόχος τους, αυτή τη φορά, να είναι γούρικο όλο αυτό το σκηνικό και να καταφέρουν να φτάσουν στο μεγάλο παιχνίδι της 11ης του μηνός διεκδικώντας το τρόπαιο στο «Γουέμπλεϊ» την προσεχή Κυριακή.

