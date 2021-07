Χέντερσον: Το ξέσπασμα για το πρώτο γκολ με την εθνική Αγγλίας (vid)

Ο Τζόρνταν Χέντερσον ήταν εκείνος που έβαλε το κερασάκι στην τούρτα της Αγγλίας για το 4-0 επί των Ουκρανών και ήταν το πρώτο του γκολ στη θητεία του με την φανέλα με το εθνόσημο.

Ο αρχηγός της Λίβερπουλ κατάφερε στο 63ο λεπτό της αναμέτρησης του Σαββάτου να σκοράρει με δυνατή κεφαλιά από εκτέλεση κόρνερ του Μέισον Μάουντ και το πανηγύρισε έξαλλα.

Οι φλέβες πετάχτηκαν από τον λαιμό του, το πρόσωπό του κοκκίνισε και το χάρηκε μαζί με τους συμπαίκτες του, έχοντας βρει δίχτυα για πρώτη φορά στην 62η εμφάνισή του με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας του.

62nd appearance for England 💪

1st goal for the Three Lions ⚽️



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Unforgettable moment for Jordan Henderson! @JHenderson | @England | #EURO2020 pic.twitter.com/4Naa6kJ6Yk