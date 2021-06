Αρνητικό ρεκόρ για Βαϊνάλντουμ: Τελειώσε το ματς έχοντας μόνο 10 ολοκληρωμένες πάσες (pic)

Το χειρότερο του παιχνίδι με την εθνική του ομάδα πραγματοποίησε ο Τζορτζίνιο Βαϊνάλντουμ.

Γρήγορα θα θέλει να ξεχάσει το παιχνίδι με τους Τσέχους και τον αποκλεισμό της εθνικής του ομάδας από το Euro, ο Τζορτζίνιο Βαϊνάλντουμ. Ο ίδιος μάλιστα εξέφρασε την απογοήτευση του, χαρακτηρίζοντας «σκληρό» το γεγονός ότι δεν θα συνεχίσουν στην διοργάνωση.

Κόντρα στην Τσεχία, ο αρχηγός της Ολλανδίας, ουσιαστικά ήταν άφαντος, καθώς κατέγραψε μόλις 10 ολοκληρωμένες πάσες, καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Μία επίδοση η οποία αποτελεί αρνητικό ρεκόρ, καθώς από το 1980 κι έπειτα κανένας άλλος Ολλανδός παίκτης δεν έχει πραγματοποιήσει τόσες λίγες πάσες σε αναμέτρηση νοκ-άουτ του Euro.

