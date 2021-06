Μοράτα: «Εύχονταν να πεθάνουν τα παιδιά μου...»

Ο Αλβάρο Μοράτα αποκαλύπτει τις απειλές και τα εμετικά μηνύματα μίσους που έλαβε για τις χαμένες ευκαιρίες του με την εθνική Ισπανίας. Κασίγιας, Ρέινα και Ραούλ τον βοήθησαν να κλείσει τ' αυτιά του.

Ο διεθνής επιθετικός που συνεχίζει τελικά την καριέρα του στη Γιουβέντους, έγινε αρνητικός πρωταγωνιστής για την «φούρια ρόχα» στα πρώτα παιχνίδια του Euro.

Έχανε μεγάλες ευκαιρίες, έχει χάσει και πέναλτι, με τον Λουίς Ενρίκε να προσπαθεί να τον βοηθήσει στο κομμάτι της αυτοπεποίθησης.

Μιλώντας στο Partidazo de Cope, ο Μοράτα αποκάλυψε πως «παρά το γεγονός πως δίνω τα πάντα για την ομάδα, έχω δεχθεί απειλές, έχω ακούσει αισχρά πράγματα για την οικογένειά μου, έχω ακούσει να μου λένε να πεθάνουν τα παιδιά μου...

Οι Κασίγιας, Ρέινα και Ραούλ με βοηθούν και μου λένε συνεχώς να κλείνω τ' αυτιά μου και να μην ακούω τους επικριτές...».

🇪🇸 Entrevista a @AlvaroMorata en @partidazocope



❌ "Yo lo doy todo, y he recibido amenazas, insultos a mi familia, que ojalá se mueran mis hijos..."



😕 "@IkerCasillas, @PReina25 y @RaulGonzalez me han dicho que no le dé importancia a las críticas"https://t.co/yQce5QXg9I