Κριστιάνο Ρονάλντο: Η τέχνη του γκολ έχει ένα όνομα... (pics & vids)

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνεχίζει την πορεία του προς την κατάκτηση του ποδοσφαίρου. Κυρίαρχος ολόκληρου του αθλήματος. 44 χώρες βλέπουν... ποδοσφαιρικούς εφιάλτες από εκείνον, που έχει στοιχειώσει τα όνειρα των αντίπαλων γκολκίπερ.

Απ' όλα όσα θα μπορούσε να έχει κατακτήσει, του λείπει μονάχα ένα Μουντιάλ.

Πίσω στο 2016 οδήγησε την Πορτογαλία στην τεράστια επιτυχία της αναρρίχησης στην κορυφή της Ευρώπης, έχει και το Nations League στους τίτλους με τη φανέλα με το εθνόσημο και εννοείται πως σε συλλογικό επίπεδο έχει ισοπεδώσει τα πάντα.

Αυτή τη στιγμή προσπαθεί στο – ίσως – τελευταίο του Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα να πάρει ξανά από το χέρι την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας και έχοντας ήδη πετύχει πέντε τέρματα (μετά και το 2-2 με τη Γαλλία) για το σύνολο του Σάντος στα πρώτα τρία ματς του Euro, ο CR7 συνεχίζει την πορεία του. Αυτή που μπορεί να τον οδηγήσει να βάλει την υπογραφή του πάνω από τη λέξη «Ποδόσφαιρο».

Και θέλετε να μάθετε σε ποιες κατηγορίες είναι πρώτος σκόρερ στα χρονικά (σύνολο 783 γκολ καριέρας) μετά και τα 109 γκολ με τα οποία ισοφάρισε την απόλυτη επίδοση του Ιρανού, Αλί Νταεΐ;

Ξεκινάμε... Σε Euro, στην Ρεάλ Μαδρίτης, στην Πορτογαλία, στα προκριματικά του Euro, σε επίπεδο εθνικών ομάδων, σε σύνολο Μουντιάλ και Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, στο Champions League, στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, στις διοργανώσεις επιπέδου συλλόγων και στις διοργανώσεις επιπέδου εθνικών ομάδων...

Ατρόμητος στα 36 του στον «όμιλο του θανάτου»

Πέντε τέρματα και μια ασίστ σε γκρουπ όπου συμμετείχαν οι Γερμανία, Ισπανία και Ουγγαρία. Κι αν η τελευταία δεν συμπεριλαμβάνεται ανάμεσα στα μεγάλα «θηρία» του αθλήματος σε επίπεδο εθνικών ομάδων, θυμηθείτε πως οι Μαγυάροι πήραν δυο ισοπαλίες στα ίσια με τα «πάντσερ» και τους «φούριας ρόχας» και ηττήθηκαν 3-0 από τους Πορτογάλους με τρία τέρματα από το 85' και μετά.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έκανε αυτό που έπρεπε. Αυτό που τον καλούσε η πατρίδα του να κάνει. Όχι απλά να τιμήσει τη φανέλα με το εθνόσημο και να είναι αξιοπρεπής, αλλά να ηγηθεί. Να κάνει αυτό που θα μπορούσε να οδηγήσει την ομάδα του Φερνάντο Σάντος στα νοκ-άουτ όπου αρχίζει μια πολύ διαφορετική ιστορία. Σκόραρε πέντε φορές!

Πρώτος σκόρερ των ομίλων του φετινού Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος! Έφτασε στα 14 γκολ στην ιστορία του θεσμού, όντας ο απόλυτος σκόρερ και έχοντας ξεπεράσει με ευκολία το ρεκόρ που κατείχε μέχρι πριν από λίγες μέρες ο Μισέλ Πλατινί.

Μετά τον Κριστιάνο στον πίνακα των σκόρερ του φετινού Euro ακολουθούν οι Πάτρικ Σικ (3), Εμίλ Φόρσμπεργκ (3), Ρομέλου Λουκάκου (3), Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι (3) και Τζίνι Βαϊνάλντουμ (3).

Αξίζει να σημειωθεί πως από αυτά τα πέντε τέρματα που πέτυχε ο Πορτογάλος σούπερ σταρ, τα 3 ήταν με εκτέλεση πέναλτι, έχοντας πλέον σκοράρει περισσότερες φορές από κάθε άλλον στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ενώ, σε γενικότερο πλαίσιο έχει 46 τέρματα στα 44 πιο πρόσφατα παιχνίδια του με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας του!

This game once again made me realize Cristiano Ronaldo is the Greatest player of All Time 🇵🇹🐐 pic.twitter.com/jazWJ5Ht93 — CR7 Rap Rhymes (@cr7raprhymes) June 23, 2021

Born in Funchal, Madeira, Portugal.



36 years old Cristiano Ronaldo is the greatest player in the history of football. Retweet if Ronaldo is your GOAT 🐐



Messi Mbappe Benzema Zidane Laycon Adamu Garba Kidd Ka3na Portugal Madrid Kante Pogbapic.twitter.com/0pHPtSqDMf — Jay Pee (@JAPAMAN01) June 23, 2021

Σουηδία και Λιθουανία έχουν... μαρτυρήσει, μονάχα 1 γκολ στην Ελλάδα

Για να φτάσει στα 109 τέρματα με τη φανέλα της εθνικής ομάδας της Πορτογαλίας, ο Κριστιάνο Ρονάλντο έπρεπε να βρει δίχτυα κόντρα σε 44 αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα! Με την Γαλλία έχει καταφέρει να σκοράρει μόλις δυο φορές και αυτές ήταν το βράδυ της Τετάρτης για να βοηθήσει την Πορτογαλία να βρεθεί στους «16» και του φετινού Euro.

Βέβαια, κόντρα στον Ούγκο Γιορίς, τον οποίο ανάγκασε να μαζέψει τη μπάλα από τα δίχτυα του δυο φορές, έχει μετρήσει 7 γκολ σε όλες τις κόντρες τους και σε επίπεδο συλλόγων.

Η Σουηδία με την Λιθουανία έχουν ... μαρτυρήσει περισσότερο από κάθε άλλη εθνική ομάδα όταν έχουν συναντήσει τον Κριστιάνο Ρονάλντο, αφού εκείνος έχει 7 τέρματα απέναντι στην καθεμιά τους, στα 6 είναι η Ουγγαρία, το Λουξεμβούργο και η Ανδόρα, ενώ, 5 έχει δεχθεί η Αρμενία και η Λετονία από εκείνον. Ακολουθεί με 4 η Ολλανδία, η Εσθονία και τα Νησιά Φερόε.

Στα 3 είναι οι Ρωσία, Ελβετία, Ισπανία, Βόρεια Ιρλανδία, Δανία και το Βέλγιο, από 2 έχουν δεχθεί οι Γαλλία, Σαουδική Αραβία, Καζακστάν, Τσεχία, Αζερμπαϊτζάν, Κύπρος, Βοσνία, Καμερούν και Αίγυπτος, ενώ, από 1 φορά έχουν δει τον Κριστιάνο να σκοράρει οι Ελλάδα, Ουκρανία, Ισραήλ, Γερμανία, Σερβία, Μαρόκο, Νέα Ζηλανδία, Ουαλία, Γκάνα, Κροατία, Εκουαδόρ, Παναμάς, Αργεντινή, Ισλανδία, Βόρεια Κορέα, Φινλανδία, Πολωνία, Ιράν και Σλοβακία.

Goals scored against World Champions in final tournaments:



⚽6️⃣: Cristiano Ronaldo (🇪🇸🇩🇪🇫🇷)

⚽0️⃣: Lionel Messi pic.twitter.com/Fz3ivRTaia — MKnaldo7 (@MKnaldo7) June 23, 2021

Ο απόλυτος σταρ του Euro και το γυναικείο ρεκόρ!

Είναι πλέον ο μοναδικός που έχει καταφέρει σε πέντε διοργανώσεις Euro στα νοκ-άουτ, έχοντας φτάσει σε αυτό το επίτευγμα και το 2004 και το 2008 και το 2012 και το 2016 και φυσικά στο φετινό τουρνουά. Είναι ο 1ος Πορτογάλος ποδοσφαιριστής που σκοράρει και στα τρία παιχνίδια του γκρουπ του Euro.

Στα τελευταία 4 παιχνίδια σε φάση ομίλων του θεσμού έχει σύνολο 7 τερμάτων με τα 5 για φέτος και τα 2 από το 2016 στο παιχνίδι με την Ουγγαρία! Στη φετινή διοργάνωση έχει συμμετοχή στο 85% των γκολ (συμμετοχή σε 6 από τα 7) της εθνικής ομάδας της Πορτογαλίας και έχει καταφέρει να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα σε μέσο όρο περίπου κάθε 45 αγωνιστικά λεπτά.

Σε ανδρικό επίπεδο δεν υπάρχει κανείς, μα κανείς να τον κοντράρει στα γκολ. Όμως, ο Κριστιάνο Ρονάλντο ίσως θα ήταν σωστό να μάθει κάπου εδώ πως υπάρχει κάποια γυναίκα με περισσότερα από εκείνον στην ιστορία του αθλήματος!

Αυτή τη στιγμή, η 38χρονη Κριστίν Σινκλέρ που αγωνίζεται με τα χρώματα του Καναδά σε επίπεδο εθνικών ομάδων, έχει μετρήσει 186 γκολ, πράγμα που σημαίνει ότι ο Πορτογάλος αστέρας χρειάζεται άλλα 77 τέρματα για να την φτάσει. Μάλλον απίθανο αυτό...