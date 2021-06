Κροατία - Σκωτία: Οι 11άδες του «τελικού» πρόκρισης (pic)

Δείτε πώς παρατάσσονται Κροατία και Σκωτία στον μεταξύ τους «τελικό» πρόκρισης στο «Χάμπντεν Παρκ» (22:00, Μακεδονία TV, Live Gazzetta).

Κροατία και Σκωτία κοντράρονται στη Γλασκώβη με στόχο τη νίκη που δίνει εισιτήριο πρόκρισης στους «16».

Οι ουσιαστικά γηπεδούχοι, Σκωτσέζοι του Στιβ Κλαρκ στερούνται τον Μπίλι Γκίλμορ, ο οποίος διαγνώστηκε θετικός στον κορονοϊό, ενώ ο Ζλάτκο Ντάλιτς από την άλλη μεριά κάνει γενναίο ρεκτιφιέ στην επίθεση, με τους Πέτκοβιτς, Βλάσιτς αντί των Ρέμπιτς-Κράμαριτς, τον Μόντριτς σε ρόλο 10ριου και τον Μπρόζοβιτς ξανά στο αρχικό σχήμα.

Κροατία (Ζλάτκο Ντάλιτς): Λιβάκοβιτς, Γιουράνοβιτς, Λόβρεν, Βίντα, Γκβαρντιόλ, Μπρόζοβιτς, Κόβατσιτς, Μόντριτς, Βλάσιτς, Πέρισιτς, Πέτκοβιτς



Σκωτία (Στιβ Κλαρκ): Μάρσαλ, Χάνλεϊ, ΜακΤόμινεϊ, Τίρνεϊ, Ο' Ντόνελ, ΜακΓκίν, ΜακΓκρέγκορ, Ρόμπερτσον, Άρμστρονγκ, Ντάικς, Άνταμς

Your Scotland team taking on Croatia at Hampden this evening.



Let's do this.#EURO2020 | #SCO pic.twitter.com/aUXZUndh5X