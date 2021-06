Αζάρ: «Εχω σπάσει τον αστράγαλο μου τρεις φορές, οι τραυματισμοί με επηρέασαν» (vid)

Στους πολλούς και σοβαρούς τραυματισμούς που είχε στην καριέρα του, στάθηκε ο Εντέν Αζάρ, ο οποίος τόνισε το πόσο τον έχουν επηρεάσει στην απόδοσή του.

Μια ατυχής πορεία τραυματισμών οδήγησε αναμφίβολα στην πτώση της πορείας του. Ο Εντέν Αζάρ, επιβεβαίωσε ότι τα προβλήματα που αντιμετώπισε στον αστράγαλο του, τον εμπόδισαν να αποδώσει στο 100% και να προσφέρει στις ομάδες που αγωνίστηκε αυτά που μπορεί.

«Ποτέ δεν αμφισβήτησα τις δυνατότητές μου. Έχω σπάσει τον αστράγαλο μου τρεις φορές. Ίσως να μην είμαι ο ίδιος πριν από δέκα χρόνια, αλλά ξέρω τι μπορώ να κάνω αν είμαι σε καλή κατάσταση. Περιμένω να μπορέσω να το αποδείξω», τόνισε χαρακτηριστικά.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Βέλγος άσος της Ρεάλ, για πρώτη φορά από τον Νοέμβριο του 2019 πήρε φανέλα βασικού σε αγώνα και δεν αντικαταστάθηκε!

