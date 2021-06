Κέιν: Μετά το Euro κρίνεται» το μέλλον του

Καμία εξέλιξη δεν πρόκειται να υπάρξει σχετικά με το μέλλον του Χάρι Κέιν, όσο το Euro βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο Χάρι Κέιν έχει ζητήσει από την διοίκηση να αποχωρήσει από την Τότεναμ, ωστόσο υπάρχουν αρκετά εμπόδια για να προχωρήσουν τα «σπιρούνια» στην αποδέσμευσή του. Ο πρόεδρος του συλλόγου, Ντάνιελ Λεβί, δεν πρόκειται να πει τόσο εύκολα το «ναι» για τον υψηλόσωμο Άγλλο φορ, καθώς επιθυμία του είναι να γεμίσει τα ταμεία της ομάδας με ένα μεγάλο ποσό.

Από την άλλη τώρα η Μάντσεστερ Σίτι αυτό το καλοκαίρι, επιθυμεί να κάνει την μεγάλη έκπληξη και αποκτώντας τον Χάρι Κέιν. Πρόσφατα μάλιστα, κατέθεσε επίσημη πρόταση στην Τότεναμ, προκειμένου να την πείσει για την μεταγραφή του.

Συγκεκριμένα η πρόταση των «Πολιτών» ήταν στα 100 εκατομμύρια ευρώ μαζί με έμψυχα ανταλλάγματα, με τα ονόματα των Λαπόρτ, Στέρλινγκ και Ζεσούς να πέφτουν στο τραπέζι. Ωστόσο, ακόμα κι αυτή η πρόταση βρήκε αδιέξοδο...

Μάλιστα, όπως αναφέρει ο έγκριτος δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Τότεναμ δεν σκοπεύει να πάρει τώρα, όσο το Euro βρίσκεται σε εξέλιξη, μια απόφαση για το μέλλον του Χάρι Κέιν.

Ομως οι εκπρόσωποι του 27χρονου επιθετικού έχουν ξεκινήσει ήδη συζητήσεις με την Σίτι και μένει να δούμε τις όποιες εξελίξεις προκύψουν γύρω από αυτό το θέμα.

Harry Kane's future at Tottenham will not be resolved during the EUROs.



His representatives have already started talks with Man City over personal terms but Daniel Levy's position is clear, Tottenham won't sell.



(Source: @FabrizioRomano / talkSPORT) pic.twitter.com/NCUm1CtnOB