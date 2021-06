Κέιν: Επίσημη πρόταση 100 εκατ. από τη Σίτι, αρνείται το deal η Τότεναμ!

Η Μάντσεστερ Σίτι φέρεται να κατέθεσε επίσημη πρόταση στην Τότεναμ για τον Χάρι Κέιν φτάνοντας στα 100 εκατομμύρια λίρες, ωστόσο, οι Λονδρέζοι δεν δέχονται την προσφορά.

Ο εξπέρ σε θέματα μεταγραφών, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, αποκαλύπτει πως τη στιγμή που ο Κέιν προσπαθεί να βρει τον καλό του εαυτό στο Euro και να βοηθήσει την Αγγλία, στο παρασκήνιο συμβαίνουν πολλά...

Όπως τόνισε ο Ιταλός ρεπόρτερ μέσω social media, η Σίτι έκανε την πρώτη επίσημη κίνησή της με πρόταση που φτάνει στα 100 εκατ.λίρες με ενδεχόμενο να συμπεριληφθούν και ποδοσφαιριστές ως ανταλλάγματα.

Η απάντηση της Τότεναμ φέρεται να ήταν αρνητική, με τον πρόεδρο, Ντάνιελ Λέβι, ν' αρνείται να παραχωρήσει τον Άγγλο αν δεν ικανοποιηθεί απόλυτα το κλαμπ στο οικονομικό κομμάτι...

Manchester City made an official proposal to Tottenham for Harry Kane. £100M guaranteed + availability to include players in the deal.#THFC have NO intention to accept. Harry wants to go, but Levy will try to keep him. ❌



Harry now focused on the Euros, then it’ll be decided.