Σερ Άλεξ Φέργκιουσον: Εφαγε «πόρτα» στο Γουέμπλεϊ από σεκιουριτά (pic)

Ενας σεκιουριτάς του γηπέδου «Γουέμπλεϊ» δεν αναγνώρισε τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, ο οποίος επιχείρησε να παρκάρει το αυτοκίνητο του στον χώρο των VIP!

Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον έχει γράψει ιστορία στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο ως προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, την οποία οδήγησε σε διαδοχικές κατακτήσεις Champions League και δεκάδων άλλων τίτλων, εντός και εκτός των Αγγλικών συνόρων.

Αυτό όμως δεν ήταν αρκετό για να τον αναγνωρίσει ένας σεκιουριτάς του «Γουέμπλεϊ», για του επιτρέψει την είσοδο στον χώρο των VIP.

Συγκεκριμένα, το βράδυ της Παρασκευής όπου διεξήχθη η αναμέτρηση μεταξύ Αγγλίας και Σκωτίας για τη 2η αγωνιστική του 4ου ομίλου του Euro, ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον θέλησε να βάλει το αυτοκίνητό του στον χώρο των VIP. Ωστόσο αντιμετώπισε μερικά θεματάκια…

«Δεν μπορείτε να περάσετε. Δεν ανήκετε εδώ», τόλμησε να πει ο σεκιουριτάς στον Σκωτσέζο πολυνίκη, ο οποίος τον κοιτούσε με ύφος γεμάτο… απορία.

Μετά από συζητήσεις βέβαια η παρεξήγηση λύθηκε και ο Φέργκιουσον παρακολούθησε κανονικά από τα επίσημα την αναμέτρηση μεταξύ της Αγγλίας και της Σκωτίας.

Sir Alex Ferguson SNUBBED from VIP parking at Wembley https://t.co/O10FwIHJbQ via @MailSport