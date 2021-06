Ισπανία: Δίχως γκολ σε πρεμιέρα Euro μετά από 21 χρόνια!

Πέντε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα πιο πίσω θα πρέπει να ψάξει κάποιος για να ξαναβρεί πρεμιέρα της Ισπανίας στον θεσμό δίχως να καταφέρει να βρει το δρόμο για τα δίχτυα.

Παρά τα ρεκόρ που κατέγραψαν οι Ίβηρες στο ματς με την Σουηδία το βράδυ της Δευτέρας, παρά την κατοχή της μπάλας στο 85% και τις... περίπου 1.000 μεταβιβάσεις με επιτυχημένες περισσότερες από 800, οι παίκτες του Λουίς Ενρίκε απέτυχαν να πάρουν όλους τους βαθμούς από το ματς με τους Σκανδιναβούς.

Μάλιστα, αν ο Μάρκους Μπεργκ δεν έκανε μεγάλη γκάφα σε ευκαιρία που από μόνη της ήταν μισό γκολ, η Σουηδία θα μπορούσε να έχει προκαλέσει πολύ μεγάλους μπελάδες στην Ισπανία.

Οι «φούριας ρόχας» έμειναν δίχως γκολ σε πρεμιέρα τους στο Euro για πρώτη φορά έπειτα από 21 χρόνια και πιο συγκεκριμένα μετά την διοργάνωση του 2000 που φιλοξενήθηκε σε Βέλγιο και Ολλανδία, όταν τότε οι Νορβηγοί τους είχαν κερδίσει με τελικό σκορ 1-0, την 13η Ιουνίου!

#SWE are the first team to stop #ESP from scoring in their opening game of the European Championships since Norway did so at EURO 2000.



The Nordic connection. 🤝 pic.twitter.com/YAlu4ULjLn