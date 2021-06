Ισπανία: Ρεκόρ στους αριθμούς, μηδέν στο πηλίκο...

Οι Ισπανοί κατάφεραν να καταγράψουν ρεκό σε ποσοστά κατοχής μπάλας και μεταβιβάσεων κατά τη διάρκεια του ματς με την Σουηδία κι όμως απέτυχαν να ξεκινήσουν με το δεξί στο φετινό Euro.

Η αστοχία του Μοράτα, η έλλειψη φαντασίας, τα προβλήματα που είχαν εμφανιστεί από καιρό για την ομάδα του Λουίς Ενρίκε και η αντίσταση που προέβαλαν οι Σκανδιναβοί, οδήγησαν στο πρώτο παιχνίδι δίχως τέρματα στο φετινό Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Η αναμέτρηση στη Σεβίλλη έμεινε στο 0-0, με τους Ισπανούς να ολοκληρώνουν το ματς με τρία ρεκόρ, δίχως όμως αυτό να έχει και αντίκτυπο στο αποτέλεσμα που ιδανικά θα ήθελαν να πάρουν στο πρώτο τους ματς στο τουρνουά.

Το 85% με το οποίο ολοκλήρωσαν το παιχνίδι σε κατοχή μπάλας είναι ρεκόρ για το Euro, όπως επίσης οι 917 μεταβιβάσεις που επιχείρησαν οι «φούριας ρόχας», αλλά και οι 830 τις οποίες ολοκλήρωσαν με επιτυχία.

Τρια διαφορετικά ρεκόρ που αποδεικνύουν την υπεροχή, αλλά και που κάνουν κατανοητή την απόλυτη φλυαρία και την παντελή έλλειψη ουσίας για την Ισπανία κόντρα στους Σουηδούς...

17 - Spain had 17 shots in tonight's draw against Sweden, their highest tally in a major tournament game (European Championships + World Cup) without scoring since having 25 attempts against Switzerland in a group stage match at the 2010 World Cup. Stalemate. #EURO2020 #ESP #SWE pic.twitter.com/BbvT0vopUn