Στέρλινγκ: Το παιδί που τώρα ζει αυτό που ονειρευόταν... (pics)

Το πιτσιρίκι από το Μπρεντ μεγάλωσε. Και από το γηπεδάκι της γειτονιάς όπου θαύμαζε το μεγαλοπρεπές «Γουέμπλεϊ», τώρα, ο Ραχίμ Στέρλινγκ σκοράρει στον «ναό» του ποδοσφαίρου εκπροσωπώντας την Αγγλία.

Ευτυχώς για εκείνον σκόραρε σε μια από τις καλές στιγμές που του παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Αγγλίας απέναντι στην Κροατία το μεσημέρι της Κυριακής.

Ο Ραχίμ Στέρλινγκ κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου βρήκε τρόπο να πατήσει απειλητικά την περιοχή των Κροατών, όμως έκανε λανθασμένες επιλογές. Αποτέλεσμα αυτού, να ενισχύει την κουβέντα που γινόταν τους τελευταίους μήνες για την φόρμα του και την ικανότητα ν' ανταπεξέλθει στο ανώτατο επίπεδο.

Είχε βάλει όμως τον στόχο. Είχε «λοκάρει». Αυτό το παιδί από το Μπρεντ θα έκανε τη διαφορά. Και το κατάφερε...

Το πρωινό ποστάρισμα και η υπόσχεση στον εαυτό του

Ανήμερα της αναμέτρησης με την Κροατία, στην 10η πρεμιέρα της εθνικής ομάδας της Αγγλίας σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ο Ραχίμ Στέρλινγκ έκανε ένα ποστάρισμα γεμάτο νόημα και αναμνήσεις. Το παιδί από το Μπρεντ. Έβαλε μια φωτογραφία του με ένα μικρό τρόπαιο που κρατούσε από την εποχή που κυριαρχούσε η αθωότητα στο ποδόσφαιρο που έπαιζε.

Τότε που ακόμα μάθαινε. Τότε που έκανε μεγάλα όνειρα. Τότε που το χορτάρι στο οποίο αγωνιζόταν ήταν τόσο κοντά στο «Γουέμπλεϊ», που εκείνο το παιδί σήκωνε το βλέμμα και κοιτούσε την αψίδα του «ναού» του ποδοσφαίρου. Και μπορεί σε συλλογικό επίπεδο να έχει καταφέρει τρομερά πράγματα κυρίως από την ημέρα που μετακινήθηκε στην Μάντσεστερ Σίτι. Έχει κατακτήσει τίτλους και ατομικές διακρίσεις, έγινε πρόσφατα Member of the British Empire στους τίτλους της Βασίλισσας, όμως, του έλειπε κάτι μεγάλο με την εθνική Αγγλίας.

Αυτό το παιδί από το Μπρεντ, λοιπόν, δεν είχε καταφέρει κάτι με τη φανέλα με το εθνόσημο και το ήθελε πολύ. Και το έκανε σε ιδιαίτερη περίσταση. Επί 9 πρεμιέρες σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, τα «τρία λιοντάρια» δεν είχαν καταφέρει ποτέ να πανηγυρίσουν νίκη. Ο Ραχίμ Στέρλινγκ σκόραρε για πρώτη φορά με την φανέλα της εθνικής Αγγλίας στο «Γουέμπλεϊ».

Έγινε ο πρώτος από τη συγκεκριμένη αποστολή του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος που βρίσκει δίχτυα εκπροσωπώντας την πατρίδα του σε Euro. Αναδείχθηκε man-of-the-match. Έφτασε στα 13 τέρματα στις 17 πιο πρόσφατες αναμετρήσεις του με την Αγγλία. Μαζί και με τις 6 ασίστ σε αυτό το διάστημα έχει συμμετοχή σε 19 τέρματα. Και φυσικά, σε 11 περιπτώσεις με σκόρερ τον Στέρλινγκ, η εθνική Αγγλίας έχει μόνο νίκες!

Το τατουάζ και το παιδί που δεν θα ξεχάσει ποτέ

Ανάμεσα στα υπόλοιπα, πολλά τατουάζ που κοσμούν το κορμί του, ο Ραχίμ Στέρλινγκ έχει κι ένα ιδιαίτερο σχέδιο στο πόδι του. Στην γάμπα του, ένα παιδάκι με μια μπάλα αγκαλιά, έχει μείνει να κοιτάζει το «Γουέμπλεϊ».

Το γήπεδο στο οποίο ονειρεύεται να παίξει. Να μεγαλουργήσει. Να τον καμαρώσει η οικογένειά του και αργότερα τα παιδιά του. Αυτό το παιδί πλέον έχει μεγαλώσει κι έχει καταφέρει να εκπροσωπεί την Αγγλία σε επίπεδο ανδρών.

Και παρά τα όσα έχει ακούσει, αυτό το παιδί από το Μπρεντ, που έπαιζε μόλις μερικά μέτρα μακριά από το «Γουέμπλεϊ», έχει πετύχει. Είναι σίγουρο αυτό. Θα είναι ονειρώδες για εκείνον να σηκώσει ένα τρόπαιο ως μέλος της εθνικής ομάδας της Αγγλίας για να μπορεί να σκεφτεί πως κατάφερε τα πάντα. Μέχρι τότε υπάρχει ακόμα μακρύς δρόμος μπροστά.

Ωστόσο, το ένα βήμα έγινε. Αυτό το παιδί, κάνει αυτό που ονειρεύτηκε, γιατί το πάλεψε και γιατί δεν ξέχασε ποτέ από που ξεκίνησε. Το παιδί από το Μπρεντ. Αυτός είναι ο Ραχίμ Στέρλινγκ...

