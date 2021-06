Η Ολλανδία έτριβε το λυχνάρι και τελικά βγήκε ο Τζίνι (pics & vids)

Ο Τζίνι Βαϊνάλντουμ ήταν ένας από τους πολυτιμότερους της εθνικής Ολλανδίας κόντρα στους Ουκρανούς, αποδεικνύοντας παράλληλα πως μπορεί να οδηγήσει τους «ορανιέ» ψηλά σε αυτό το Euro.

Ο Τζίνι Βαϊνάλντουμ άνοιξε τον χορό των γκολ για τους «ορανιέ» σε ένα κομβικό σημείο, μιας και έβλεπε στο πρώτο ημίχρονο τις δικές του προσπάθειες αλλά και των υπόλοιπων συμπαικτών του να μην καταλήγουν στα δίχτυα. Ο Ολλανδός μέσος ήταν εξαιρετικός στην Λίβερπουλ, αλλά με την εθνική του ομάδα είναι το κάτι άλλο. Είναι ο παίκτης που θα κάνει τους συμπαίκτες του να βγάλουν το 100% και να φαίνονται καλύτεροι απ’ ότι ενδεχομένως είναι.

Είναι εκείνος που πολλές φορές καλείται να βγάλει τα «κάστανα» από την φωτιά. Όπως το έκανε τώρα κόντρα στους Ουκρανούς. Η επιθετική υπεροχή της Ολλανδίας κόντρα στην Ουκρανία καρποφόρησε στο 52’. Ο πορτιέρε της Ουκρανίας, Μπούσχαν έπειτα από σέντρα του Ντάμφρις από δεξιά, στην προσπάθεια του να αποκρούσει, έστειλε την μπάλα… συστημένη στον Βαϊνάλντουμ ο οποίος με ωραία πλασέ πέτυχε το 1-0.



Αυτό το γκολ ήταν και το 16ο του Βαϊνάλντουμ στα τελευταία 25 του ματς και το 23ο συνολικά, που έχει δώσει με το εθνόσημο στο στήθος. Για να φανταστεί κανείς πόσο σπουδαίο επίτευγμα είναι το συγκεκριμένο στατιστικό, ο 30χρονος άσος με την πρώην, πλέον, ομάδα του Λίβερπουλ είχε σκοράρει 22 γκολ σε 237 εμφανίσεις. Όχι μόνο αυτό αλλά ο Βαϊνάλντουμ με το γκολ που πέτυχε την Κυριακή (14/06) έπιασε τον Ολλανδό «θρύλο», Ντιρκ Κάιτ. Αδιαμφισβήτητα ήταν ο πολυτιμότερος της αναμέτρησης, έχοντας, εκτός από το γκολ, 71 επαφές με την μπάλα, 90% εύστοχες πάσες, 3/6 κερδισμένες μονομαχίες και 2/3 επιτυχημένες ντρίμπλες.

What an eventful first game. A lot of good moments, also a short period of weakness but in the end brought in the win. 💪🏾 What a relief and great to see so many cheering fans in the stadium, even our King and Queen 🦁🙌🏾 #NEDUKR pic.twitter.com/V4plRozWYl