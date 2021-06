Αγγλία - Κροατία: Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων (pics)

Οι Γκάρεθ Σαουθγκέιτ και Ζλάτκο Ντάλιτς ανακοίνωσαν τις ενδεκάδες με τις οποίες θα παρατάξουν τις Αγγλία και Κροατία για την 1η αγωνιστική του 4ου ομίλου.

Αγγλία και Κροατία κοντράρουν τις δυνάμεις τους στο «Γουέμπλεϊ» στις 16:00 (ANT1, live Gazzetta), με τους Γκάρεθ Σαουθγκέιτ και Ζλάτκο Ντάλιτς να κάνουν γνωστές τις ενδεκάδες των δύο εθνικών ομάδων ενόψει της 1ης αγωνιστικής του 4ου ομίλου.



Αγγλία: Πίκφορντ, Γουόκερ, Στόουνς, Μινγκς, Τρίπιερ, Φίλιπς, Ράις, Μάουντ, Στέρλινγκ, Φόντεν, Κέιν



Κροατία: Λιβάκοβιτς, Bρσάλικο, Βίντα, Τσάλετα-Τσαρ, Γκβάρντιολ, Κόβατσιτς, Μόντριτς, Μπρόζοβιτς, Κράμαριτς, Ρέμπιτς, Πέρισιτς



Διαιτητής της αναμέτρησης είναι ο Ιταλός, Ντανιέλε Ορσάτο με βοηθούς τους συμπατριώτες του Αλεσάντρο Γκιαλαντίνι και Φαμπιάνο Πρέτι. Στο VAR ορίστηκε ο επίσης Ιταλός, Μασιμιλιάνο Ιράτι.



