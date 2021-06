Μπαρέλα για Κάιερ: «Αρχηγός και πραγματικός άνθρωπος» (pic)

Ο Νικολό Μπαρέλα αποθέωσε τον αρχηγό της Δανίας, Σίμον Κιάερ για την για την κομβική συμβολή του στη διάσωση του Κρίστιαν Έρικσεν.

Ο αρχηγός της Δανίας, ήταν εκείνος ο οποίος αντιλήφθηκε πρώτος τη σοβαρότητα της κατάστασης και δεν επέτρεψε να γυρίσει η γλώσσα του Κρίστιαν Έρικσεν,

Ο Κιάερ φρόντισε να γυρίσει τον συμπατριώτη του σε θέση ανάτασης πριν έρθουν οι διασώστες, να μαζέψει τους συμπαίκτες του, ώστε να δημιουργήσουν ανθρώπινη ασπίδα γύρω του ενώ έσπευσε να συμπαρασταθεί στη σύντροφο του μαζί με τον Σμάιχελ!

Ολα αυτά ήταν αρκετά για να γνωρίσει την αποθέωση όχι μόνο από τον κόσμο που ήταν στο γήπεδο και παρακολουθούσε με κομμένη την ανάσα αλλά και ολόκληρο τον πλανήτη.

Ο Νίκο Μπαρέλα, ο μέσος της Ίντερ, έβαλε στην άκρη την την τοπική αντιπαλότητα με την Μίλαν, στην οποία αγωνίζεται ο Σίμον Κιάερ και θέλησε να στείλει ένα ξεχωριστό συγκινητικό μήνυμα προς τον Δανό αρχηγό.

«Πέρα από τα χρώματα, συγχαρητήρια Σιμόν. Αρχηγός και πραγματικός άνθρωπος», έγραψε χαρακτηριστικά ο Ιταλός μέσος στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Inter’s Nicolò Barella to Simon Kjaer on Instagram: “Beyond the colors. Well done Simon. Great captain and person” pic.twitter.com/fxnB4o3pKV