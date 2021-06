Τουρκία - Ιταλία: Λογαριασμός του Twitter προέβλεψε το τελικό σκορ, αλλά και τους σκόρερ με ακρίβεια! (vid)

Ιταλός από το Λέτσε προέβλεψε από το λογαριασμό του στο Twitter τόσο το τελικό σκορ (0-3), όσο και τους σκόρερ στο ματς της πρεμιέρας με την Τουρκία με 100% ακρίβεια!

Στη μεγαλύτερη νίκη της ever σε πρεμιέρα Euro και βάζοντας για πρώτη φορά τρία γκολ στη διοργάνωση, η Ιταλία επικράτησε (3-0) της Τουρκίας στο «Ολίμπικο» στο εναρκτήριο ματς της διοργάνωσης και άφησε πολλές υποσχέσεις για τη συνέχεια.

Το πρωί της Παρασκευής (11/6) ο επίσημος λογαριασμός του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Twitter ζήτησε από τους followers να προβλέψουν το σκορ. Ιταλός από το Λέτσε με όνομα χρήστη Vane Juice προέβλεψε όχι μόνο το τελικό σκορ (0-3), αλλά και τους σκόρερ σωστά (Ντεμιράλ αυτογκόλ, Ιμόμπιλε και Ινσίνιε). Ακόμη και το αυτογκόλ!

The best prediction of all time? https://t.co/2445jmCZTr