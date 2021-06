Τουρκία - Ιταλία: Οι 11άδες της πρεμιέρας του EURO!

Δείτε πώς παρατάσσονται Τουρκία και Ιταλία στο «Ολίμπικο» για τη μεγάλη πρεμιέρα του EURO 2020 (22:00, ΑΝΤ1 και LIVE Gazzetta).

Η μεγάλη ώρα έφτασε. Τουρκία και Ιταλία κάνουν ποδαρικό στο φετινό Euro, σε μια ιδανική πρεμιέρα με δύο ομάδες που ετοιμάζονται να προσφέρουν θέαμα μπροστά σε 17.500 φιλάθλους.

Χωρίς εκπλήξεις τόσο η ομάδα του Σενιόλ Γκιουνές στην αρχική ενδεκάδα, όσο και το σύνολο του Ρομπέρτο Μαντσίνι. Με 4-1-4-1 οι Τούρκοι και αιχμή του δόρατος τον Γιλμάζ, ενώ ο Γιαζιτζί προτιμάται αντί του Ουντέρ για μία θέση στην μεσοεπιθετική τετράδα.

Από την άλλη, η Ιταλία δεν αλλάζει το 4-3-3, με τον Μπεράρντι της Σασουόλο να ξεκινάει αντί του Φεντερίκο Κιέζα.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ LIVE ΤΗΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗΣ

Δείτε αναλυτικά τις ενδεκάδες:

Τουρκία (Σενιόλ Γκιουνές): Τσακίρ – Τσελίκ, Ντεμιράλ, Σογιουντσού, Μεράς – Γιοκουσλού, Τουφάν, Τσαλχάνογλου, Γιαζιτζί, Καραμάν – Γιλμάζ

Ιταλία (Ρομπέρτο Μαντσίνι): Ντοναρούμα, Φλορέντσι, Μπονούτσι, Κιελίνι, Σπινατσόλα - Μπαρέλα, Ζορζίνιο, Λοκατέλι – Μπεράρντι, Ινσίνιε, Ιμόμπιλε

The 11 #Azzurri selected by Roberto Mancini for tonight's opener!