Αγγλία: Έμεινε στο γυμναστήριο ο Μαγκουάιρ (vid)

Ο Χάρι Μαγκουάιρ έμεινε στο γυμναστήριο το μεσημέρι της Τετάρτης στην προπόνηση της εθνικής ομάδας της Αγγλίας, μειώνοντας αυτή τη στιγμή τις πιθανότητες να είναι απόλυτα έτοιμος για το ματς της Κυριακής με την Κροατία.

Ολοένα και αυξάνονται αυτή τη στιγμή οι πιθανότητες να μην είναι παρών ο Μαγκουάιρ στην πρεμιέρα των «τριών λιονταριών» στο φετινό Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, το μεσημέρι της Κυριακής απέναντι στην Κροατία.

Το μεσημέρι της Τετάρτης στο προπονητικό κέντρο του St. George's ο Σάουθγκεϊτ είχε τους 25 ποδοσφαιριστές του στο κανονικό πρόγραμμα και ο Μαγκουάιρ παρέμεινε στο γυμναστήριο, αφού κουβαλάει τραυματισμό εδώ και αρκετό καιρό, από το φινάλε της Premier League...

2️⃣5️⃣ players are out on the pitch, with @HarryMaguire93 continuing to work in the gym.https://t.co/HJAOCr5snv