Γκριεζμάν: Όλο και πιο κοντά στην κορυφή των Γάλλων σκόρερ (vid)

Ακόμα ένα γκολ για τον Αντουάν Γκριεζμάν με τη φανέλα με το γαλλικό εθνόσημο, ακόμα ένα βήμα με το βλέμμα στην κορυφή των σκόρερ όλων των εποχών για την εθνική ομάδα της χώρας του.

Ο Αντουάν Γκριεζμάν ήταν εκείνος που με καταπληκτικό αριστερό σουτ στο 48ο λεπτό κατάφερε να διπλασιάσει τα τέρματα των «τρικολόρ» απέναντι στην Ουαλία το βράδυ της Τετάρτης, με το σύνολο του Ντεσάν να φτάνει στην νίκη με το τελικό 3-0 στο... ζέσταμα ενόψει Euro.

Με το γκολ αυτό, έφτασε στα 36 με την εθνική ομάδα της Γαλλίας, όντας ο 4ος σκόρερ όλων των εποχών για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας του.

Από πάνω του βρίσκονται οι Μισέλ Πλατινί (41), Ολιβιέ Ζιρού (44) και φυσικά πρωτοπόρος είναι ο θρυλικός, Τιερί Ανρί, που είχε σταματήσει στα 51 τέρματα.

Beautiful link-up play between Mbappe and Griezmann for this goal 😍 pic.twitter.com/dfhA7uO2x5