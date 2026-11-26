Στο πλευρό της Εθνικής Παίδων βρέθηκε ο Γιώργος Μασούρας, ο οποίος έδωσε και μια αρχηγική ομιλία στους νεαρούς διεθνείς.

Ούσα αήττητη, η Εθνική Ελλάδας πήρε την πρόκριση για τους «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου Κ17, δείχνοντας πως η γενιά αυτή είναι φτιαγμένη για μεγάλα πράγματα.

Το σύνολο του Παπαδάκη «πέρασε» σαν... σίφουνας και από το Κατάρ, νικώντας το 4-1. Μάλιστα στη συγκεκριμένη αναμέτρηση βρέθηκε και ο Γιώργος Μασούρας προκειμένου να στηρίξει και εκείνος με τη σειρά του την προσπάθεια της «γαλανόλευκης».

Ο 32χρονος διεθνής που αγωνίζεται στη ΝΕΟΜ έδωσε μια αρχηγική ομιλία στα αποδυτήρια μετά το «πάρτι» της εθνικής Παίδων κόντρα στη διοργανώτρια χώρα.

Αναλυτικά όσα ανέφερε στην ομιλία του ο Γιώργος Μασούρας: «Θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια για όλη την πορεία σας, από τα προκριματικά μέχρι και σήμερα. Βλέπουμε τι μπορείτε να κάνετε και εκ μέρους όλων των παιδιών και από την ανδρική ομάδα, θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια. Σας παρακολουθούμε και δείχνετε σε κάθε παιχνίδι μέχρι και το τελευταίο λεπτό, ότι θέλετε τη νίκη. Αυτό είναι το καλύτερο, είναι και η στόφα που έχετε σαν ομάδα.Θα ήθελα να συνεχίσετε με τον ίδιο ζήλο, το ίδιο πάθος, να μας κάνετε περήφανους. Αυτή τη στιγμή αυτό που θέλω να σας πω και από την εμπειρία μου είναι ότι σας παρουσιάζεται μια μεγάλη ευκαιρία μπροστά σας. Δεν σας τη χάρισε κανείς, εσείς τη δημιουργήσατε και τώρα είναι η στιγμή να την αρπάξετε και να συνεχίσετε ακόμα πιο δυνατά, για να πετύχετε ακόμα μεγαλύτερα πράγματα».

Θυμίζουμε πως τα νοκ-άουτ της διοργάνωσης η φάση των «32», θα διεξαχθεί το διήμερο 30 Νοεμβρίου και 1 Δεκεμβρίου (30/11 - 1/12).