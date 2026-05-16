Με τον καλύτερο τρόπο ολοκλήρωσε τη φετινή σεζόν ο Παναθηναϊκός, ο οποίος επικράτησε με 1-0 της Αγίας Παρασκευής στο Ρουφ, στο τελευταίο ματς για την Α' Εθνική γυναικών.

Οι «πράσινες» μάζεψαν ακόμη τρεις βαθμούς και πλέον με 48 βρίσκονται στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας (με αγώνα περισσότερο από τον ΟΦΗ).

Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση το σημείωσε στο 88ο λεπτό η Χριστίνα Κόλλια.