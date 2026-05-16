Παναθηναϊκός - Αγία Παρασκευή 1-0: Οι Πράσινες έκλεισαν τη σεζόν με νίκη
Η ομάδα γυναικών του Παναθηναϊκού νίκησε με 1-0 την Αγία Παρασκευή στο γήπεδο του Ρουφ για την 26η και τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος της Α' Εθνικής.
Οι «πράσινες» μάζεψαν ακόμη τρεις βαθμούς και πλέον με 48 βρίσκονται στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας (με αγώνα περισσότερο από τον ΟΦΗ).
Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση το σημείωσε στο 88ο λεπτό η Χριστίνα Κόλλια.
@Photo credits: pao1908.com
