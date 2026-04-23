ΠΑΟΚ Κ19 - Άρης Κ19: Στις 15 Μαϊου στο Αγρίνιο ο τελικός Κυπέλλου
Η Super League όρισε το γήπεδο, τη μέρα και την ώρα του τελικού Κυπέλλου Ελλάδας Κ19. Ένας τελικός που είναι υπόθεση της Θεσσαλονίκης, αφού θ' αναμετρηθούν ΠΑΟΚ και Άρης.
Το ματς θα γίνει στο γήπεδο του Παναιτωλικού την Παρασκευή στις 15 Μαϊου και θα ξεκινήσει στις 6.00 μ.μ.
Στην ανακοίνωση αναφέρεται: «Την Παρασκευή 15 Μαΐου και ώρα 6:00 μ.μ. ο ΠΑΟΚ και ο Άρης θα αναμετρηθούν στον Τελικό Κυπέλλου Super League Κ19, στο γήπεδο του Παναιτωλικού, στο Αγρίνιο.
Ο Τελικός Κυπέλλου Super League K19 θα προβληθεί απευθείας από το Novasports Start και από το κανάλι Novasports στο YouTube.
Ο Τελικός Κυπέλλου Super League K19 θα προβληθεί επίσης απευθείας στην επίσημη ιστοσελίδα της Super League και στον επίσημο λογαριασμό της Super League στο Twitter.
Η Super League εκφράζει τις ευχαριστίες της στον Παναιτωλικό, τη Διοίκηση, τα στελέχη, και το προσωπικό της ομάδας, τόσο για την παραχώρηση του γηπέδου, όσο και για την αρωγή στην προετοιμασία του Τελικού Κυπέλλου Super League K19».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.