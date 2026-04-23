Ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας Κ19 ΠΑΟΚ - Άρης θα γίνει στο Αγρίνιο στις 15 Μαϊου.

Η Super League όρισε το γήπεδο, τη μέρα και την ώρα του τελικού Κυπέλλου Ελλάδας Κ19. Ένας τελικός που είναι υπόθεση της Θεσσαλονίκης, αφού θ' αναμετρηθούν ΠΑΟΚ και Άρης.

Το ματς θα γίνει στο γήπεδο του Παναιτωλικού την Παρασκευή στις 15 Μαϊου και θα ξεκινήσει στις 6.00 μ.μ.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται: «Την Παρασκευή 15 Μαΐου και ώρα 6:00 μ.μ. ο ΠΑΟΚ και ο Άρης θα αναμετρηθούν στον Τελικό Κυπέλλου Super League Κ19, στο γήπεδο του Παναιτωλικού, στο Αγρίνιο.

Ο Τελικός Κυπέλλου Super League K19 θα προβληθεί απευθείας από το Novasports Start και από το κανάλι Novasports στο YouTube.

Ο Τελικός Κυπέλλου Super League K19 θα προβληθεί επίσης απευθείας στην επίσημη ιστοσελίδα της Super League και στον επίσημο λογαριασμό της Super League στο Twitter.

Η Super League εκφράζει τις ευχαριστίες της στον Παναιτωλικό, τη Διοίκηση, τα στελέχη, και το προσωπικό της ομάδας, τόσο για την παραχώρηση του γηπέδου, όσο και για την αρωγή στην προετοιμασία του Τελικού Κυπέλλου Super League K19».