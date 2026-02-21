Βόλος - Αστέρας Τρίπολης 1-3: Επάνοδος στις νίκες για την ομάδα της Αρκαδίας
Επιστροφή στα νικηφόρα αποτελέσματα για τον Αστέρα Τρίπολης, που πέρασε με άνεση από την έδρα του Βόλου με 3-1, στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Α' Εθνικής γυναικών.
Η ομάδα του Μάσαρικ κυριάρχησε στον αγωνιστικό χώρο, καταφέρνοντας να αξιοποιήσει την υπεροχή της από το πρώτο κιόλας ημίχρονο.
Το σκορ άνοιξε μόλις στο 11ο λεπτό η Μπατσέλα, η οποία εκμεταλλεύτηκε μια σέντρα από τα δεξιά, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα. Οι φιλοξενούμενες συνέχισαν να πιέζουν, χάνοντας σημαντικές ευκαιρίες μέχρι το 33', όταν η Σπυριδωνίδου με μια εξαιρετική κεφαλιά διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας της.
Στην επανάληψη, ο Αστέρας μπήκε εξίσου δυνατά, όμως ο Βόλος κατάφερε να μειώσει σε 1-3 στο 67'.
Με αυτό το τρίποντο, η ομάδα της Αρκαδίας έφτασε τους 35 βαθμούς κι εξακολουθεί να βρίσκεται στην 4η θέση της κατάταξης. Αντίστοιχα, ο Βόλος παραμένει 7ος.
