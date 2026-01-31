Θεοδωρίδης: «Η βία δεν έχει θέση στο ποδόσφαιρο, δεν μπορεί να επαναλαμβάνονται τέτοια περιστατικά»
Στο ντεμπούτο του στον πάγκο της ΑΕΚ κόντρα στον Οδυσσέα στο Μοσχάτου(1-1), μετά την αποχώρηση του Νίκου Κωτσούβου, ο Θαλής Θεοδωρίδης βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα παιχνίδι που σημαδεύτηκε από επεισόδια. Ο προπονητής της Ένωσης, εμφανώς προβληματισμένος, σχολίασε στην κάμερα για όσα συνέβησαν αφου υπήρξε εισβολή 50 κουκουλοφόρων και επίθεση στις κερκίδες που ήταν οι φίλοι της Ένωσης
«Τα επεισόδια και η βία δεν έχουν θέση στο ποδόσφαιρο. Είναι κορίτσια μικρά και επηρεάζονται. Πρέπει η Πολιτεία και οι ομάδες να παρέμβουν, δεν μπορεί να επαναλαμβάνονται τέτοια περιστατικά» ανεφερε αρχικα.
Για την ομάδα του τόνισε: «Είχαμε καλές στιγμές, είχαμε την κατοχή της μπάλας, χάσαμε κάποια εύκολα γκολ. Όμως στο τέλος δεν κρατήσαμε το αποτέλεσμα. Η ομάδα του Μοσχάτου παίζει χωρίς αγχος, οφείλουμε να δουλέψουμε πολύ και να βελτιωθούμε για να διεκδικήσουμε τον τίτλο».
Και για τη συνέχεια πρόσθεσε για την κούρσα του πρωταθλήματος: «Μετά το σημερινό Χ, όταν χάνεις βαθμούς και είσαι πίσω, γίνεται πιο δύσκολο. Αλλά όσο υπάρχει πιθανότητα, εμείς θα ελπίζουμε».
