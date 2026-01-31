Απρόκλητη επίθεση από περίπου 50 κουκουλοφόρους δέχθηκαν φίλαθλοι που βρέθηκαν στο Μοσχάτο για την αναμέτρηση της ΑΕΚ κόντρα στον τοπικό Οδυσσέα για την Α' Εθνική Γυναικών ποδοσφαίρου, όπως καταγγέλλουν οι ιθύνοντες της Ένωσης.

Απαράδεκτες σκηνές εκτυλίχθηκαν στην αναμέτρηση της ΑΕΚ κόντρα στον Οδυσσέα Μοσχάτου στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής για την Α' Εθνική Γυναικών, καθώς όπως καταγγέλλουν οι ιθύνοντες της Ένωσης, περίπου 50 κουκουλοφόροι μπήκαν στην κερκίδα φωνάζοντας και σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν, άρχισαν να φωνάζουν «Ολυμπιακός».

Μάλιστα, το σκηνικό δεν περιορίστηκε σε φραστικό επίπεδο, αφού όπως καταγγέλλουν από την ΑΕΚ, οι κουκουλοφόροι κατευθύνθηκαν προς τους περίπου 10 φιλάθλους της ΑΕΚ που βρίσκονταν εκεί και χτύπησαν μερικούς από αυτούς.

Η ΑΕΚ υποστηρίζει ότι ήταν αδιανόητο να επιτραπεί η είσοδος αυτών των ατόμων, τη στιγμή που δεν υπήρχε η παραμικρή αστυνομική παρουσία. Όπως ήταν αναμενόμενο, η Ερασιτεχνική ΑΕΚ προχώρησε ήδη σε επίσημη καταγγελία και στη συνέχεια εξέδωσε και ανακοίνωση:

Η ανακοίνωση της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ

«Η ΑΕΚ καταγγέλλει την τραμπούκικη επίθεση περίπου 50 κουκουλοφόρων, κατά τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής αναμέτρησης της ομάδας μας με τον Οδυσσέα Μοσχάτου, στο Δημοτικό Γήπεδο Μοσχάτου.

Συγκεκριμένα, λίγο μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, οι χούλιγκαν εισήλθαν ανενόχλητοι στην κερκίδα, φωνάζοντας «Ολυμπιακός», κατευθύνθηκαν αμέσως στο σημείο, όπου κάθονταν περίπου 10 φίλοι της ΑΕΚ και γρονθοκόπησαν μερικούς εξ αυτών. Αμέσως μετά αποχώρησαν εξίσου ανενόχλητοι.

Η ΑΕΚ απαιτεί να διερευνηθεί ΑΜΕΣΑ το εν λόγω περιστατικό και να βρεθούν οι ένοχοι! Ήδη, έχουμε προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και θα συνεχίσουμε μέχρι να τιμωρηθούν οι φυσικοί και ηθικοί αυτουργοί αλλά και όσοι είχαν την ευθύνη να αποτρέψουν τέτοια περιστατικά. Αποτελεί όνειδος σε όσους το επέτρεψαν.

Αναμένουμε την άμεση παρέμβαση του ποδοσφαιρικού εισαγγελέα αλλά και της Εισαγγελίας Πειραιώς ανεξάρτητα από τις δικές μας ενέργειες.

Αυτό ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ και εμείς ως ΑΕΚ δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να μαγαριστεί από τραμπούκους».