Η στιγμή που οι κουκουλοφόροι μπαίνουν στην κερκίδα και προκαλούν τη διακοπή στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Οδυσσέα Μοσχάτου για το πρωτάθλημα γυναικών.

Απαράδεκτες σκηνές εκτυλίχθηκαν στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Οδυσσέα Μοσχάτου στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής για την Α' Εθνική Γυναικών, καθώς περίπου 50 κουκουλοφόροι μπήκαν στην κερκίδα και σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν οι Κιτρινόμαυροι, άρχισαν να φωνάζουν επανειλημμένα «Ολυμπιακός».

Μάλιστα, το σκηνικό δεν περιορίστηκε σε φραστικό επίπεδο, αφού όπως καταγγέλλουν από την ΑΕΚ, οι κουκουλοφόροι αυτοί κατευθύνθηκαν προς τους περίπου 10 φιλάθλους της ΑΕΚ που βρίσκονταν εκεί κι επιτέθηκαν σωματικά σε μερικούς από αυτούς.

Οι κάμερες κατέγραψαν τα άτομα αυτά ενώ εισέρχονται στις εξέδρες με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους. Στη συνέχεια ακολούθησε αναστάτωση και το ματς διεκόπη με τις παίκτριες να κοιτούν σαστισμένες προς τις εξέδρες.

Δείτε τη στιγμή που μπήκαν οι κουκουλοφόροι στο γήπεδο