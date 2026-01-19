Gazzetta Awards 2025: Οι επιλογές της Μαρίας Καπνίση
Η διαδικτυακή ψηφοφορία για τα Gazzetta Awards 2025 by Novibet βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Η Μαρία Καπνίση μάς δίνει τις επιλογές της για τους κορυφαίους και τις κορυφαίες της χρονιάς, τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο.
Για κορυφαίο αθλητή της χρονιάς, η Καπνίση που πέρυσι κατέκτησε το νταμπλ με τη φανέλα της ΑΕΚ επέλεξε τον Στέφανο Ντούσκο, αναγνωρίζοντας τις σπουδαίες επιτυχίες του και τη σταθερή παρουσία του στην κορυφή της παγκόσμιας κωπηλασίας. Ως κορυφαία αθλήτρια του 2025 ψήφισε τη Δέσποινα Χατζηνικολάου, την ποδοσφαιρίστρια της ΑΕΚ, η οποία την περασμένη σεζόν συνέβαλε καθοριστικά στην κατάκτηση του πρώτου νταμπλ στην ιστορία του τμήματος ποδοσφαίρου γυναικών της Ένωσης.
Στο ομαδικό επίπεδο, η Εθνική ομάδα μπάσκετ ήταν η επιλογή της για ομάδα της χρονιάς στους άνδρες, ενώ στις γυναίκες ξεχώρισε την ΑΕΚ Ποδόσφαιρο Γυναικών, επιβραβεύοντας τη διαχρονική προσπάθεια και τη μεγάλη ιστορική επιτυχία της. Για τον τίτλο του προπονητή της χρονιάς, η Μαρία Καπνίση επέλεξε τον Νίκο Κωτσόβο, ενώ ως κορυφαίο αθλητή με αναπηρία ψήφισε τον Νάσο Γκαβέλα.
Αναλυτικά οι επιλογές της Μαρίας Καπνίση:
- Αθλητής της χρονιάς: Στέφανος Ντούσκος
- Αθλήτρια της χρονιάς: Δέσποινα Χατζηνικολάου
- Ομάδα της χρονιάς: Εθνική ομάδα μπάσκετ
- Ομάδα της χρονιάς (γυναικών): ΑΕΚ Ποδόσφαιρο Γυναικών
- Προπονητής της χρονιάς: Νίκος Κωτσόβος
- Αθλητής της χρονιάς με αναπηρία: Νάσος Γκαβέλας
- Rising Star (άνδρες): Χρήστος Μουζακίτης
- Rising Star (γυναίκες): Νεφέλη Άννα Κράσσα
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.