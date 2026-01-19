Gazzetta Awards 2025: Οι επιλογές της Μαρίας Καπνίση

Μία από τις αθλήτριες που έχουν ξεχωρίσει στον χώρο της, η Μαρία Καπνίση, κατέθεσε τις δικές της επιλογές στην ψηφοφορία για τα Gazzetta Awards 2025 by Novibet.

Η διαδικτυακή ψηφοφορία για τα Gazzetta Awards 2025 by Novibet βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Η Μαρία Καπνίση μάς δίνει τις επιλογές της για τους κορυφαίους και τις κορυφαίες της χρονιάς, τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο.

Για κορυφαίο αθλητή της χρονιάς, η Καπνίση που πέρυσι κατέκτησε το νταμπλ με τη φανέλα της ΑΕΚ επέλεξε τον Στέφανο Ντούσκο, αναγνωρίζοντας τις σπουδαίες επιτυχίες του και τη σταθερή παρουσία του στην κορυφή της παγκόσμιας κωπηλασίας. Ως κορυφαία αθλήτρια του 2025 ψήφισε τη Δέσποινα Χατζηνικολάου, την ποδοσφαιρίστρια της ΑΕΚ, η οποία την περασμένη σεζόν συνέβαλε καθοριστικά στην κατάκτηση του πρώτου νταμπλ στην ιστορία του τμήματος ποδοσφαίρου γυναικών της Ένωσης.

Στο ομαδικό επίπεδο, η Εθνική ομάδα μπάσκετ ήταν η επιλογή της για ομάδα της χρονιάς στους άνδρες, ενώ στις γυναίκες ξεχώρισε την ΑΕΚ Ποδόσφαιρο Γυναικών, επιβραβεύοντας τη διαχρονική προσπάθεια και τη μεγάλη ιστορική επιτυχία της. Για τον τίτλο του προπονητή της χρονιάς, η Μαρία Καπνίση επέλεξε τον Νίκο Κωτσόβο, ενώ ως κορυφαίο αθλητή με αναπηρία ψήφισε τον Νάσο Γκαβέλα.

Αναλυτικά οι επιλογές της Μαρίας Καπνίση: