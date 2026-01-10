Μόλις 20 λεπτά χρειάστηκαν οι παίκτριες του Παναθηναϊκού για να πάρουν το «διπλό» με 0-3 στην έδρα της Αγίας Παρασκευής, στη 13η αγωνιστική της Α΄κατηγορίας γυναικών.

Ο Παναθηναϊκός πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Αγίας Παρασκευής, επικρατώντας με 3-0 στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Α' κατηγορίας γυναικών.

Οι Πράσινες μπήκαν... φορτσάτες στο γήπεδο κι έδειξαν από νωρίς τις διαθέσεις τους με ένα εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο. Μέσα σε 20 λεπτά «καθάρισαν» την αναμέτρηση, φτάνοντας έτσι τους 23 βαθμούς και στην 6η θέση της βαθμολογίας.

Ο Παναθηναϊκός άνοιξε το σκορ μόλις στο 7ο λεπτό, όταν η Μπράντιτς εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία για να κάνει το 0-1. Η ίδια πρωταγωνίστησε και στο δεύτερο γκολ, καθώς στο 16’ έβγαλε την ασίστ στη Νάνου, η οποία δεν δυσκολεύτηκε να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα για το 0-2. Το «τριφύλλι» συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στο 20’ η Καλοκαιρινού διαμόρφωσε το 0-3, σκορ που έμελλε να είναι και το αποτέλεσμα του πρώτου ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος, ο Παναθηναϊκός διαχειρίστηκε σωστά το προβάδισμά του, κρατώντας την Αγία Παρασκευή, που παραμένει στην 9η θέση του βαθμολογικού πίνακα μακριά από την εστία του.