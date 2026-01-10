Αγία Παρασκευή - Παναθηναϊκός 0-3: Οι Πράσινες «καθάρισαν» το ματς στο πρώτο 20λεπτο

Αγία Παρασκευή - Παναθηναϊκός 0-3: Οι Πράσινες «καθάρισαν» το ματς στο πρώτο 20λεπτο

Βασιλική Μπαρτζιώτη
pao_agia_paraskeyi

bet365

Μόλις 20 λεπτά χρειάστηκαν οι παίκτριες του Παναθηναϊκού για να πάρουν το «διπλό» με 0-3 στην έδρα της Αγίας Παρασκευής, στη 13η αγωνιστική της Α΄κατηγορίας γυναικών.

Ο Παναθηναϊκός πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Αγίας Παρασκευής, επικρατώντας με 3-0 στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Α' κατηγορίας γυναικών.

Οι Πράσινες μπήκαν... φορτσάτες στο γήπεδο κι έδειξαν από νωρίς τις διαθέσεις τους με ένα εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο. Μέσα σε 20 λεπτά «καθάρισαν» την αναμέτρηση, φτάνοντας έτσι τους 23 βαθμούς και στην 6η θέση της βαθμολογίας.

Ο Παναθηναϊκός άνοιξε το σκορ μόλις στο 7ο λεπτό, όταν η Μπράντιτς εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία για να κάνει το 0-1. Η ίδια πρωταγωνίστησε και στο δεύτερο γκολ, καθώς στο 16’ έβγαλε την ασίστ στη Νάνου, η οποία δεν δυσκολεύτηκε να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα για το 0-2. Το «τριφύλλι» συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στο 20’ η Καλοκαιρινού διαμόρφωσε το 0-3, σκορ που έμελλε να είναι και το αποτέλεσμα του πρώτου ημιχρόνου.

Δείτε Επίσης

Gazzetta Awards 2025: Ψήφισε τους κορυφαίους της χρονιάς
gazzetta awards

Στο δεύτερο μέρος, ο Παναθηναϊκός διαχειρίστηκε σωστά το προβάδισμά του, κρατώντας την Αγία Παρασκευή, που παραμένει στην 9η θέση του βαθμολογικού πίνακα μακριά από την εστία του.

Τα highlights της αναμέτρησης

@Photo credits: INTIME, ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    Α' ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Τελευταία Νέα