Με δύο γκολ της Γκάτσου, ο Αστέρας Τρίπολης νίκησε 2-0 την ΑΕΚ, έφτασε στους 28 βαθμούς και πέρασε μπροστά στη βαθμολογία, με ένταση και... αποβολές στους πάγκους.

Με μεγάλη πρωταγωνίστρια τη Γκάτσου, ο Αστέρας Τρίπολης πήρε σπουδαία νίκη στο ντέρμπι της 12ης αγωνιστικής της Α΄ Εθνικής Γυναικών, επικρατώντας της ΑΕΚ με 2-0 και μπαίνοντας δυναμικά στη μάχη της κορυφής.

Το πρώτο ημίχρονο κύλησε χωρίς ιδιαίτερο ρυθμό, με τις δύο ομάδες να είναι προσεκτικές και τις φάσεις να μετριούνται στα δάχτυλα. Η ΑΕΚ άγγιξε το γκολ στο 23’, όταν η Κόγγουλη βρέθηκε σε θέση τετ α τετ, όμως η Γρηγοριάδου με καθοριστική επέμβαση και η Προξένου στη συνέχεια κράτησαν το μηδέν. Η απάντηση του Αστέρα ήρθε λίγο πριν την ανάπαυλα στο 44’, η Γκάτσου πήρε την κεφαλιά, η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι και στην επαναφορά η ίδια δεν λάθεψε, γράφοντας το 1-0.

Στο δεύτερο μέρος οι Αρκάδες μπήκαν αποφασισμένες να «τελειώσουν» το ματς και το κατάφεραν νωρίς. Χέρι της Χατζηνικολάου σε διεκδίκηση στον αέρα έφερε πέναλτι, με τη Γκάτσου να εκτελεί εύστοχα και να διπλασιάζει τα τέρματά της, αλλά και της ομάδας της. Από εκείνο το σημείο και μετά, ο Αστέρας διαχειρίστηκε άψογα το προβάδισμα, περιορίζοντας την ΑΕΚ και κρατώντας τον έλεγχο μέχρι το τέλος.

Η αναμέτρηση είχε και ένταση, καθώς στο 59’ σημειώθηκε επεισόδιο μεταξύ των πάγκων, με τον διαιτητή να αποβάλλει από δύο άτομα από κάθε πλευρά. Με το τελικό 2-0, ο Αστέρας έφτασε την ΑΕΚ στους 28 βαθμούς και την προσπέρασε στη βαθμολογία, έχοντας το πλεονέκτημα στη μεταξύ τους ισοβαθμία.

12η αγωνιστική:

• ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΑΕΚ (2-0)

Σάββατο 20/12/25, 13:45

Δημ. Γήπεδο Παναρκαδικού (Αρκαδία)

• ΡΕΑ – ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ

Κυριακή 21/12/25, 00:00

• ΠΑΟΚ – ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Κυριακή 21/12/25, 14:00

Α.Κ. Μεσημβρίας

• ΚΗΦΙΣΙΑ – ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ

Κυριακή 21/12/25, 15:00

Δημ. Γυμναστήριο Καματερού

• ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – Ο.Φ.Η.

Κυριακή 21/12/25, 15:00

Γ. Καλαφάτης «Απ. Νικολαΐδης»

• ΤΡΙΚΑΛΑ 2011 ΘΕΟΝΗ – ΝΕΕΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ 2018

Κυριακή 21/12/25, 15:15

Δημ. Στάδιο Τρικάλων

• ΑΣ ΒΟΛΟΣ 2004 – ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ WFC

Τετάρτη 14/01/26, 15:00

ΕΑΚ Βόλου (Βοηθητικό)