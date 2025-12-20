Χαμός στην αναμέτρηση του Αστέρα Τρίπολης με την ΑΕΚ και ένταση στον πάγκο της Ένωσης.

Ένταση και νεύρα σημάδεψαν την εκτός έδρας αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Αστέρα Τρίπολης, σε ένα παιχνίδι που εξελίχθηκε ιδανικά για τους γηπεδούχους. Με το σκορ στο 2-0 υπέρ του Αστέρα.

Στο 59ο λεπτό της αναμέτρησης υπήρξε γενικευμένη ένταση στον πάγκο τους, με έντονες διαμαρτυρίες και αντιδράσεις προς τη διαιτησία αλλά και μεταξύ των μελών του τεχνικού τιμ. Μάλιστα η Σοφία Κόγγουλη φαίνεται να φωνάζει προς τον πάγκο: «Δεν ντρέπεσαι;».