Ο Ματθαίος Τσίγκας σκόραρε για ακόμη μία φορά με τη φανέλα της Φένλο και βοήθησε την ομάδα του να κερδίσει το ντέρμπι του Λίμπουργκ κόντρα στην Μάαστριχτ.

Η Φενλό συνέχισε τη νικηφόρα πορεία της στην δεύτερη κατηγορία της Ολλανδίας, επικρατώντας με 2-1 εκτός έδρας της Μάαστριχτ στο λεγόμενο ντέρμπι του Λίμπουργκ.

Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο 19χρόνος Ματθαίος Τσίγκας, ο οποίος πέρασε ως αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο στο 23' και στο 39' ανόιξε το σκορ, βάζοντας την ομάδα του σε θέση οδηγού.

Ο νεαρός διεθνής έλαβε την μπάλα περίπου στο ύψος της μεσαίος γράμμης, πέρασε τον αμυντικό των γηπεδούχων και με ένα γκολ... αλά Τζιοβάνι, κρέμασε τον αντίπαλο τερματοφύλακα και με ένα ψηλοκρεμαστό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Mattheos Tsigkas met een heerlijke stift in Limburgs onderonsje 👏 #mvvvvv https://t.co/yCkilOdqAC October 31, 2026

Ο Τσίγκας ξεκίνησε τη ποδοσφαιρική του πορεία από την Ελλάδα και συγκεκριμένα τον Παναθηναϊκό όπου εντάχθηκε σε ηλικία 12 ετών. Το «τριφύλλι» πίστεψε σε αυτόν, όμως το γεγονός πως έμενε στην Ερέτρια και υπήρχε σημαντική απόσταση μέχρι το Κορωπί, δεν γινόταν να παραμείνει εκεί, με τον νεαρό να μετακομίζει τελικά στις ακαδημίες της Στουτγκάρδης, προτού μεταγραφεί στην Ολλανδία για λογαριασμό της Φένλο.