Βίκος Ιωαννίνων: «Η βεβαίωση εκδόθηκε»
Ο Βίκος Ιωαννίνων το πίστεψε, το πάλεψε και τελικά πέτυχε την πρώτη νίκη στη GBL, αφού επικράτησε με 95-84 της ΑΕΚ των πολλών απουσιών. Ο σύλλογος από τα Γιάννενα δεν έχει... συνέλθει ακόμα από τη νίκη και το έδειξε με μια ανάρτηση.
«Η βεβαίωση εκδόθηκε. Μετά από 4 αιτήσεις, αλλά εκδόθηκε. Vikos Φalcons – ΑΕΚ 95-84. Ευχαριστούμε Γιαννενάρα!», έγραψαν και έβαλαν ένα έγγραφο που θύμιζε βεβαίωση.
Ζούνε τη στιγμή στον Βίκο και ελπίζουν να έχει και συνέχεια.
Δείτε τι ανέφερε
Η βεβαίωση εκδόθηκε. Μετά από 4 αιτήσεις, αλλά εκδόθηκε. 🦅 Vikos Φalcons - ΑΕΚ 95-84. Ευχαριστούμε Γιαννενάρα! @StoiximanGBL #VikosFalcons #VikosΦalcons #Φalcons #Vikos #Βίκος #Φάλκονς #StoiximanGBL #GBL https://t.co/nfrKSeHTmG— VIKOS ΦALCONS B.C. (@vikosfalcons) October 31, 2026
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