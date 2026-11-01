Βίκος Ιωαννίνων: «Η βεβαίωση εκδόθηκε»

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Βίκος Ιωαννίνων: «Η βεβαίωση εκδόθηκε»

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O Βίκος Ιωαννίνων σχολίασε την ιστορική νίκη του κόντρα στην ΑΕΚ με ευρηματικό τρόπο.

Ο Βίκος Ιωαννίνων το πίστεψε, το πάλεψε και τελικά πέτυχε την πρώτη νίκη στη GBL, αφού επικράτησε με 95-84 της ΑΕΚ των πολλών απουσιών. Ο σύλλογος από τα Γιάννενα δεν έχει... συνέλθει ακόμα από τη νίκη και το έδειξε με μια ανάρτηση.

«Η βεβαίωση εκδόθηκε. Μετά από 4 αιτήσεις, αλλά εκδόθηκε. Vikos Φalcons – ΑΕΚ 95-84. Ευχαριστούμε Γιαννενάρα!», έγραψαν και έβαλαν ένα έγγραφο που θύμιζε βεβαίωση.

Ζούνε τη στιγμή στον Βίκο και ελπίζουν να έχει και συνέχεια.

Δείτε τι ανέφερε

 
     

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