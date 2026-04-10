Πέντε αγωνιστικές πριν το φινάλε της σεζόν στην Eredivisie, τέσσερις ομάδες μάχονται για τα 1+1 εισιτήρια για το Champions League.

Ακόμα πέντε αγωνιστικές απομένουν για το φινάλε της σεζόν στην Eredivisie, με την Αϊντχόφεν να έχει ήδη εξασφαλίσει τον τίτλο του πρωταθλητή αλλά από εκεί και πέρα, να μαίνονται μάχες σε όλα τα επίπεδα.

Σημαντικότερη εξ αυτών, εκείνη για τη δεύτερη και την τρίτη θέση, που οδηγούν στη league phase και στα προκριματικά του Champions League αντιστοίχως. Τη δεδομένη χρονική στιγμή, η Φέγενορντ έχει τον πρώτο λόγο με 54 βαθμούς, ωστόσο μόλις στο -1 βρίσκεται η τρομερή Ναϊμέγκεν, που έχει εξασφαλισμένη και τη συμμετοχή στον τελικό του Κυπέλλου ενάντια στην Άλκμααρ.

Τα αουτσάιντερ στο κυνήγι των... αστεριών είναι οι Τβέντε και Άγιαξ, που έχουν από 50 και 48 βαθμούς αντίστοιχα. Την Κυριακή (12/4), όλα τα βλέμματα θα πέσουν αναμενόμενα στο μεγάλο ματς της Φέγενορντ με τη NEC, η οποία στις 25 Απριλίου θα φιλοξενηθεί και από την Τβέντε, με τις επόμενες εβδομάδες να προβλέπονται άκρως ενδιαφέρουσες και τη μάχη για τα 1+1 εισιτήρια να φουντώνει.