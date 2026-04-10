Ολλανδία: Απίθανη μάχη για την έξοδο στο Champions League
Ακόμα πέντε αγωνιστικές απομένουν για το φινάλε της σεζόν στην Eredivisie, με την Αϊντχόφεν να έχει ήδη εξασφαλίσει τον τίτλο του πρωταθλητή αλλά από εκεί και πέρα, να μαίνονται μάχες σε όλα τα επίπεδα.
Σημαντικότερη εξ αυτών, εκείνη για τη δεύτερη και την τρίτη θέση, που οδηγούν στη league phase και στα προκριματικά του Champions League αντιστοίχως. Τη δεδομένη χρονική στιγμή, η Φέγενορντ έχει τον πρώτο λόγο με 54 βαθμούς, ωστόσο μόλις στο -1 βρίσκεται η τρομερή Ναϊμέγκεν, που έχει εξασφαλισμένη και τη συμμετοχή στον τελικό του Κυπέλλου ενάντια στην Άλκμααρ.
Τα αουτσάιντερ στο κυνήγι των... αστεριών είναι οι Τβέντε και Άγιαξ, που έχουν από 50 και 48 βαθμούς αντίστοιχα. Την Κυριακή (12/4), όλα τα βλέμματα θα πέσουν αναμενόμενα στο μεγάλο ματς της Φέγενορντ με τη NEC, η οποία στις 25 Απριλίου θα φιλοξενηθεί και από την Τβέντε, με τις επόμενες εβδομάδες να προβλέπονται άκρως ενδιαφέρουσες και τη μάχη για τα 1+1 εισιτήρια να φουντώνει.
Met nog 5️⃣ speelrondes te gaan ligt alles nog volledig open voor de felbegeerde 2️⃣e plek! 🔥— ESPN NL (@ESPNnl) April 10, 2026
Wie plaatst zich voor de Champions League? 🤔 pic.twitter.com/kGVPG5s7h2
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.