Για τρίτη συνεχόμενη σεζόν και 27η φορά στην ιστορία της, η Αϊντχόφεν κατέκτησε το πρωτάθλημα της Eredivisie.

Ήταν ξεκάθαρο εδώ και καιρό, ωστόσο πλέον είναι και επίσημο. Η Αϊντχόφεν είναι πρωταθλήτρια Ολλανδίας για τρίτη συνεχόμενη σεζόν, καθώς το 0-0 ανάμεσα σε Φόλενταμ και Φέγενορντ διαμόρφωσε τη διαφορά από τη δεύτερη θέση στους 17 βαθμούς, πέντε αγωνιστικές πριν το τέλος της σεζόν στην Eredivisie.

Η ομάδα του Πίτερ Μπος κατακτά τον τίτλο για 27η φορά στην ιστορία της, ούσα δεύτερη στη σχετική λίστα πίσω μονάχα από τον Άγιαξ, που έχει ανέβει στην κορυφή σε 36 περιπτώσεις. Η PSV είχε ήδη εξασφαλίσει την παρουσία της στη league phase του Champions League για την επόμενη σεζόν, με τέσσερις ομάδες να δίνουν μάχη για τα 1+1 εισιτήρια που έχει ακόμα το ολλανδικό πρωτάθλημα για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Σημειώνεται πως η Αϊντχόφεν γίνεται η πρώτη ομάδα στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα που ολοκληρώνονται άνοιξη που κατακτά τον τίτλο για τη σεζόν 2025/26, έχοντας εξασφαλίσει διψήφια διαφορά εδώ και μήνες.