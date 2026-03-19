Σε ευτράπελο εξελίχθηκε μια συνέντευξη τύπου στην Ολλανδία όταν ο ποδοσφαιριστής της Ντεν Χάαγκ, Ντιόγκο Τόμας, εμφανίστηκε με μπύρα και πούρο και γυαλιά ηλίου

Η εικόνα του Ντιόγκο Τόμας θα μπορούσε εν μέρει να δικαιολογηθεί, καθώς η Ντεν Χάαγκ πανηγύρισε την επιστροφή της στην Eredivise. Ο ενθουσιασμός για το μεγάλο κατόρθωμα τον κατέκλυσε, με αποτέλεσμα να εμφανιστεί στην συνέντευξη τύπου με τα γυαλιά του, το πούρο του και μια δροσιστική μπύρα! Τα πλάνα που κυκλοφόρησαν από το ολλανδικό ESPN, όπως είναι φυσικό, έχουν κάνει τον γύρο του διαδικτύου, καθώς προκαλεί αίσθηση ο τρόπος που Τόμας αποφάσισε γιορτάσει την μεγάλη τους επιστροφή στην πρώτη κατηγορία.

Η ολλανδική ομάδα πήρε την πολυπόθητη άνοδο μετά από πέντε χρόνια απουσίας από τη μεγάλη κατηγορία, με τον Φινλανδό αμυντικό να το ρίχνει έξω, όπως αρμόζει την περίσταση.