Ολλανδία: Παίκτης πήγε για δηλώσεις με πούρο και μπύρα

Newsroom
diogo thomas

bet365

Σε ευτράπελο εξελίχθηκε μια συνέντευξη τύπου στην Ολλανδία όταν ο ποδοσφαιριστής της Ντεν Χάαγκ, Ντιόγκο Τόμας, εμφανίστηκε με μπύρα και πούρο και γυαλιά ηλίου

Η εικόνα του Ντιόγκο Τόμας θα μπορούσε εν μέρει να δικαιολογηθεί, καθώς η Ντεν Χάαγκ πανηγύρισε την επιστροφή της στην Eredivise. Ο ενθουσιασμός για το μεγάλο κατόρθωμα τον κατέκλυσε, με αποτέλεσμα να εμφανιστεί στην συνέντευξη τύπου με τα γυαλιά του, το πούρο του και μια δροσιστική μπύρα! Τα πλάνα που κυκλοφόρησαν από το ολλανδικό ESPN, όπως είναι φυσικό, έχουν κάνει τον γύρο του διαδικτύου, καθώς προκαλεί αίσθηση ο τρόπος που Τόμας αποφάσισε γιορτάσει την μεγάλη τους επιστροφή στην πρώτη κατηγορία.

Η ολλανδική ομάδα πήρε την πολυπόθητη άνοδο μετά από πέντε χρόνια απουσίας από τη μεγάλη κατηγορία, με τον Φινλανδό αμυντικό να το ρίχνει έξω, όπως αρμόζει την περίσταση.

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

