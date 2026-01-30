Ο Ρόμπιν Φαν Πέρσι παρηγόρησε τον 19χρονο γιο του Σακίλ, που χτύπησε σοβαρά λίγες ημέρες μετά τα πρώτα του γκολ με τη Φέγενορντ.

Ο Ρόμπιν Φαν Πέρσι είδε τον 19χρονο γιο του, Σακίλ, να τραυματίζεται σοβαρά στο γόνατο μόλις λίγες ημέρες μετά το πρώτο του γκολ με τη Φέγενορντ.

Στο ματς του Europa League με τη Ρεάλ Μπέτις, ο νεαρός επιθετικός των Ολλανδών προσγειώθηκε στο έδαφος άτσαλα σε μία διεκδίκηση της μπάλας κι αμέσως οι γιατροί της ομάδας του εισήλθαν στον αγωνιστκό χώρο για να τον μεταφέρουν εκτός με φορείο.

Πριν αποχωρήσει για τα αποδυτήρια, ο πατέρας και προπονητής του ζήτησε να τοποθετηθεί το φορείο στην άκρη ώστε να έχει λίγο χρόνο να παρηγορήσει τον γιο του μετά το σοκ που υπέστη.

Στον απόηχο της αναμέτρησης, με τους Ισπανούς τελικά να επικρατούν 2-1, ο θρύλος των Οράνιε παραδέχθηκε ότι ο τραυματισμός του παιδιού του εκ πρώτης όψεως φαίνεται πολύ σοβαρός: «Τα πρώτα σημάδια δεν είναι καλά. Σε πιάνει η καρδιά σου όταν κάποιος παίκτης σου τραυματίζεται. Σήμερα αυτός ήταν ο Σακίλ. Ελπίζεις για το καλύτερο σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά όταν τα πρώτα σημάδια δεν είναι καλά, είναι κάτι λυπηρό. Είμαι προπονητής, αλλά και πατέρας, κι αυτό με πονάει».

Ο Σακίλ είχε μπει στο παιχνίδι μόλις 10 λεπτά πριν χτυπήσει και είχε δώσει την ασίστ για το γκολ του Τένγκστεντ, ωστόσο η Φέγενορντ δεν κατάφερε να γυρίσει το ματς στη συνέχεια, χάνοντας την ευκαιρία για την πρόκριση στα Play Offs της διοργάνωσης.

The moment Van Persie and his son shared after his son sustained a career ending injury. 😢pic.twitter.com/dGKfSPtwJP — Man United Fan Club (@manufcnow) January 30, 2026

🚨 𝗡𝗘𝗪: Unbelievable scenes at the Feyenoord game where the son of Robin van Persie, Shaqueel Van Persie, has suffered a major knee injury during the game.



Robin van Persie told the medical team to place him down so he could sit with his son. ❤️ pic.twitter.com/fiAMMwcSPA January 29, 2026