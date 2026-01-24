Κλάασεν: «Δεν πρέπει να υποκρινόμαστε ότι παίξαμε με τη Ρεάλ Μαδρίτης»

Ο Ντέιβι Κλάασεν εμφανίστηκε ικανοποιημένος αλλά συγκρατημένος μετά τη νίκη του Άγιαξ ενάντια στη Φόλενταμ.

Ο Άγιαξ επικράτησε 2-0 της Φόλενταμ λίγες ημέρες πριν το μεγάλο ματς με τον Ολυμπιακό για τη league phase του Champions League, με τον Ντέιβι Κλάασεν να εμφανίζεται ικανοποιημένος αλλά συγκρατημένος μετά το ματς.

«Έτσι κάθισα στον πάγκο, μπορούσες απλά να ηρεμήσεις και να παίξεις. Στο δεύτερο μέρος δημιουργήσαμε λιγότερες φάσεις, αν δεις όλο το ματς, φτιάξαμε πολλές και δεχτήκαμε λίγες. Νομίζω ότι είναι ένα καλό βήμα προς τα μπρος αλλά δεν πρέπει να υποκρινόμαστε ότι παίξαμε με τη Ρεάλ Μαδρίτης, με όλον τον σεβασμό. Είναι ένα βήμα μπροστά σε σχέση με τα προηγούμενα ματς», ανέφερε ο έμπειρος χαφ, με τον Αίαντα να μετρά δύο συνεχόμενες νίκες, συμπεριλαμβανομένου και του μεγάλου διπλού ενάντια στη Βιγιαρεάλ πριν από μερικές ημέρες.

Κόντρα στον Ολυμπιακό, οι Ολλανδοί χρειάζονται μόνο νίκη για να ελπίζουν ότι θα μπουν στην 24άδα της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, ωστόσο μένουν εκτός συνέχειας με οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα.