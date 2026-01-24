Με δύο κεφαλιές του Μπάας, ο Άγιαξ επικράτησε 2-0 της Φόλενταμ πριν υποδεχτεί τον Ολύμπιακό για το Champions League.

Με πρωταγωνιστή τον Γιούρι Μπάας, που σημείωσε δύο γκολ με κεφαλιά, ο Άγιαξ επικράτησε 2-0 της Φόλενταμ εντός έδρας και πλέον στρέφεται στο μεγάλο ματς της Τετάρτης (28/1) με τον Ολυμπιακό για την όγδοη και τελευταία αγωνιστική της league phase του Champions League.

Ο 22χρονος αμυντικός εκμεταλλεύτηκε δύο μπαλιές του Μπουνίντα στο 13ο και στο 36ο λεπτό για να σημειώσει ισάριθμα τέρματα για τον Αίαντα, που διαχειρίστηκε στη συνέχεια το υπέρ του προβάδισμα και ανέβηκε δεύτερος στη βαθμολογία της Eredivisie με έναν βαθμό -αλλά και ένα ματς- παραπάνω από τη Φέγενορντ.

Χρόνο συμμετοχής πήρε για την ομάδα του Φρεντ Γκριμ ο Βέγκχορστ, που επέστρεψε στη δράση μετά από τραυματισμό στον αστράγαλο περνώντας ως αλλαγή στο 75ο λεπτό της αναμέτρησης, ενώ για 63 λεπτά έπαιξε ο χαφ Ρέχεϊρ, που είχε χτυπήσει ενάντια στη Βιγιαρεάλ. Αντιθέτως, εκτός συνεχίζει να βρίσκεται ο μεσοεπιθετικός Μπέργκχαους.

Ο τεχνικός του προσεχούς αντιπάλου των Πειραιωτών προχώρησε σε τρεις αλλαγές στο αρχικό σχήμα της ομάδας του σε σχέση με το ματς ενάντια στη Βιγιαρεάλ, με τον Ρόσα να αντικαθιστά τον τιμωρημένο Βάινταλ και τους Στερ και Μπουνίντα να παίρνουν τη θέση των Μόκιο και Γκοντς αντίστοιχα.

Η ενδεκάδα του Άγιαξ

Γιάρος - Γκαέι, Μπάουμαν, Μπάας, Ρόσα - Κλάασεν (75' Φιτζ-Κιμ), Ρέχεϊρ (63' Ιτακούρα), Στερ (63' Μόκιο) - Μπουνίντα (83' Γκλουκ), Ντόλμπεργκ (75' Βέγκχορστ), Γκοντς