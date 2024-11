Μετά από 34 χρόνια ο Άγιαξ αποφάσισε να επαναφέρει το κλασικό του έμβλημα, το οποίο θα κάνει την εμφάνισή του στις φανέλες της ομάδας από τη σεζόν 2025/2026.

Επιστροφή στις ρίζες για τον Άγιαξ! Με αφορμή την επέτειο 125 χρόνων από την ίδρυση του κλαμπ τον ερχόμενο Μάρτιο, οι Ολλανδοί αποφάσισαν να επαναφέρουν το κλασικό έμβλημα, το οποίο οποίο αγαπήθηκε όσο κανένα άλλο από τον κόσμο της ομάδας.

Ήδη οι πρώτες εργασίες στη «Γιοχαν Κρόιφ Αρένα» έχουν ξεκινήσει ώστε το παλιό logo του Αίαντα να στολίσει και πάλι το γήπεδο έπειτα από 34 χρόνια, όμως η αντικατάσταση σε όλα τα τμήματα του συλλόγου θα καθυστερήσει για μερικούς μήνες. Συγκεκριμένα ο Άγιαξ ενημέρωσε πως το κλασικό έμβλημα θα κοσμεί τις φανέλες από την έναρξη της σεζόν 2025/2026, όταν η αλλαγή θα έχει πάρει πλέον επίσημη μορφή.

«Η ιστορία έχει δείξει ότι είμαστε στα καλύτερά μας όταν παραμένουμε πιστοί στο DNA του Άγιαξ. Γι' αυτό κάνουμε τα πάντα μέσα στον σύλλογο για να διατηρήσουμε αυτό το DNA, από την ποδοσφαιρική μας φιλοσοφία μέχρι τις βασικές μας αξίες.

Η επαναφορά του κλασικού εμβλήματος συμβολίζει αυτή τη δέσμευση και χρησιμεύει ταυτόχρονα ως φόρος τιμής στην πλούσια ιστορία μας και ως έμπνευση για το μέλλον - ένα μέλλον που βασίζεται σε όλα όσα αγαπάμε για τον σύλλογό μας» ανέφερε μεταξύ άλλων ο CEO του Άγιαξ, Μένο Χέελεν.

