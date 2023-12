Στο 55ο λεπτό του αγώνα του Άγιαξ με την Τσβόλε στο Άμστερνταμ θεατές και ποδοσφαιριστές χειροκρότησαν ως ένδειξη στήριξης στον Τζον Φαν'τ Σχιπ, ο οποίος έχασε πρόσφατα τη γυναίκα του σε ηλικία 55 ετών.

O Τζον Φαν'τ Σχιπ απουσίασε από το ματς του Άγιαξ με την Τσβόλε στο Άμστερνταμ, με ειδική άδεια για να παρευρεθεί στον γάμο του γιου του στην Αυστραλία. Εν τη απουσία του Ολλανδού τεχνικού ο Αίας βρήκε την αφορμή για μια ξεχωριστή χειρονομία.

Λίγες μόνο ημέρες πριν αναλάβει τον Άγιαξ ο πρώην Ομοσπονδιακός τεχνικός της Ελλάδας έχασε τη γυναίκα του, η οποία έφυγε από τη ζωή στα 55 της χρόνια. Θέλοντας να στείλουν ένα μήνυμα στήριξης στον Φαν'τ Σχιπ στο 55ο λεπτό λεπτό οι παίκτες, το τεχνικό επιτελείο και οι θεατές αφιέρωσαν ένα λεπτό για να του στείλουν ένα θερμό χειροκρότημα.

