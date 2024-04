Ο Λάζαρος Λάμπρου... έλαμψε στην «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα» όταν με τρομερή κεφαλιά έδωσε προσωρινά το προβάδισμα στην Εξέλσιορ κόντρα στον Άγιαξ.

Η Εξέλσιορ δραπέτευσε με τον βαθμό της ισοπαλίας (2-2) από την «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα» με υπογραφή του Λάζαρου Λάμπρου! Ο Έλληνας επιθετικός έκανε προσωρινά την ανατροπή με 2-1 των φιλοξενούμενων απέναντι στον Άγιαξ, σημαδεύοντας το παραθυράκι της εστίας με υπέροχη κεφαλιά.

Στο 53΄συγκεκριμένα ο Λάμπρου πήρε μια εντυπωσιακή κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι και βρήκε δίχτυα για το 2-1, προτού ο Άγιαξ ισοφαρίσει στο 89΄για το τελικό αποτέλεσμα με σκόρερ τον πρώην επιθετικό του ΠΑΟΚ, Τσούμπα Άκπομ.

Σε κάθε περίπτωση πάντως ο 26χρονος έφτασε τα επτά γκολ σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα της Εξέλσιορ, ενώ μετράει και πέντε ασίστ.

2-1 Excelsior

LAZAROS LAMPROU TAKES THE COMEBACK LEAD OVER AJAX WITH A GREAT HEADER!!!

KENZO GOUDMIJN 🇳🇱🇸🇷(2001) WITH THE GREAT ASSIST!!!

📽️ @FootColic pic.twitter.com/vgxmT7OT8i