Η εξαιρετική Φέγενορντ συνέτριψε τον τραγικό Άγιαξ του Τζον Φαν'τ Σχιπ με το... βαρύ και ασήκωτο 6-0. Η πιο ευρεία ήττα στην ιστορία του Αίαντα στην Eredivisie. Από δυο γκολ Παϊσάι και Μιντέ.

Αυτό το «Klassieker» μόνο... ντέρπι δεν ήταν. Η ανελέητη Φέγενορντ ήταν ασταμάτηση στο Ρότερνταμ και διέλυσε το «φάντασμα» του Άγιαξ με 6-0. Η πιο βαριά ήττα στην ιστορία του Αίαντα, καθώς πρώτη φορά χάνει στην Ολλανδία με διαφορά έξι τερμάτων. Στην 6η θέση η ομάδα του Τζον Φαν'τ Σχιπ, στο -7 από την 4η Άλκμααρ και στο -24 από τους γηπεδούχους, οι οποίοι είναι στο -9 από την πρωτοπόρο Αϊντχόφεν.

6 - Ajax have lost an official game by a six-goal margin for the first time in club history. Slaughtered. pic.twitter.com/NG7SSLetbe