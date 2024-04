Σύμφωνα με δημοσιεύματα υπάρχει οικονομική διαφορά ανάμεσα στον Άγιαξ και τον Γκρέιαμ Πότερ, ο οποίος απέρριψε την πρώτη πρόταση του Αίαντα. Σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις.

O Γκρέιαμ Πότερ είναι ο εκλεκτός του Άγιαξ για τη διαδοχή του Τζον Φαν'τ Σχιπ, όμως προς το παρόν υπάρχει ένα οικονομικό «χάσμα» που πρέπει να γεφυρωθεί ανάμεσα στις δυο πλευρές. Σύμφωνα με δημοσιεύματα ο Άγγλος τεχνικός απέρριψε την πρώτη πρόταση του Αίαντα, καθώς απείχε αρκετά σε σχέση με τις υψηλές οικονομικές του απαιτήσεις.

Αυτό φυσικά δεν σημαίνει πως έχουμε «ναυάγιο». Οι Ολλανδοί εξακολουθούν να θέλουν τον Πότερ και ο Βρετανός κόουτς από την πλευρά του έχει την επιθυμία να δουλέψει στον Άγιαξ. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και αν βρεθεί η «χρυσή τομή» στο οικονομικό τότε δεν αποκλείεται να έχουμε εξελίξεις άμεσα.

🚨 - JUST IN: Graham Potter has REFUSED the first Ajax offer because the salary offer does not come close to his demands. Meanwhile Graham Potter does like to see the move happen because of sporting reasons. [@ADnl] pic.twitter.com/QdG1w3nrZi