Η Άλκμααρ άνοιξε το σκορ με τον Βαγγέλη Παυλίδη, ο οποίος έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία της ομάδας που βρίσκει δίχτυα και στις έξι πρώτες αγωνιστικές της Eredivisie.

Δεν σταματάει να σκοράρει ο Βαγγέλης Παυλίδης! Έπειτα από μόλις δώδεκα λεπτά αγώνα κόντρα στην Χέρακλες, ο Έλληνας επιθετικός έκανε την προβολή στην περιοχή και άνοιξε το σκορ για την Άλκμααρ με το 8ο γκολ του σε έξι αγώνες πρωταθλήματος. Παράλληλα ωστόσο ο Παυλίδης κατάφερε να γράψει το όνομά του στα βιβλία ιστορίας της Άλκμααρ, καθώς έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής της που βρίσκει δίχτυα και στις έξι πρώτες αγωνιστικές της Eredivisie.

6 - Vangelis Pavlidis is the first @AZAlkmaar player to ever score in each of his first six games of an @eredivisie campaign. Herculean. pic.twitter.com/Bq649ZsDSR