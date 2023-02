Την απόφασή του να διατηρήσει την άκρη του πάγκου του τουλάχιστον μέχρι το τέλος της σεζόν τον Γιον Χάιτινγκα έκανε γνωστή με ανακοίνωσή του ο Άγιαξ.

Η απόλυση του Άλφρεντ Σρέντερ έφερε ξαφνικά τον Τζον Χάιτινγκα στη θέση του υπηρεσιακού τεχνικού του Άγιαξ. Η διοίκηση του Αίαντα πάντως, αποφάσισε πως ο άλλοτε στόπερ των Πρωταθλητών Ολλανδίας, που μέχρι τώρα προπονούσε τη δεύτερη ομάδα, θα μείνει στον πάγκο της πρώτης ομάδας τουλάχιστον μέχρι το τέλος της σεζόν.

Σημαντικός παράγοντας για την απόφαση αυτή ήταν η νίκη του Άγιαξ απέναντι στην Εξέλσιορ με 4-1, χάρη στην οποία επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα μετά από επτά αγώνες.

Ajax and @JohnHeitinga have agreed on remaining head coach of Ajax 1 for the rest of the season.



