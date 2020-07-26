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ΑρχικήΠοδόσφαιροΠοδόσφαιρο: ΕλλάδαΗρακλής
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Ηρακλής: «Οχι» από την ερασιτεχνική της Τρίγλιας

Ηρακλής: «Οχι» από την ερασιτεχνική της Τρίγλιας

Ηρακλής: «Οχι» από την ερασιτεχνική της Τρίγλιας

Η Γ.Σ. της ομάδας από τη Χαλκιδική... άναψε κόκκινο στο ενδεχόμενο αγοράς του ΑΦΜ της ΠΑΕ από τον «Γηραιό» 

Αρνητική τροπή πήρε για τον Ηρακλή η υπόθεση αγοράς του ΑΦΜ της Τρίγλιας. Η γενική συνέλευση του ερασιτέχνη της ομάδας από τη Χαλκιδική... άναψε κόκκινο σε αυτό το ενδεχόμενο, παρά τη θετική εισήγηση του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ Στράτου Ευγενίου. Ετσι από τον Γηραιό στρέφονται σε άλλες λύσεις. «Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η έκτακτη Γενική Συνέλευση του Α. Σ. Π. Ο. Τριγλιας, κατά την οποία αποφασίστηκε,με συντριπτική πλειοψηφία και μοναδική αρνητική ψήφο αυτή του μεγαλομετοχου της Π. Α. Ε Στράτου Ευγενίου, η παραμονή της ομάδας μας στη Νέα Τριγλια και η συμμετοχή της στις επαγγελματικές κατηγορίες. Έτσι σταματάει κάθε συζήτηση με οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο για την εξαγορά του Α. Φ. Μ της Π. Α. Ε. Π. Ο. Τριγλιας», ανέφερε η σχετική ανακοίνωση. 
 
Πλέον στον Ηρακλή καλούνται να στραφούν σε άλλες λύσεις και μία που εξετάζεται είναι η αγορά του ΑΦΜ της Δόξας Κάτω Καμήλας, καθώς οι Σερραίοι δεν δήλωσαν συμμετοχή στη Γ’ Εθνική της νέας σεζόν. Ωστόσο πρέπει να τα βρουν άμεσα, καθώς σε λίγες ημέρες εκπνέει προθεσμία υποβολής συμμετοχής στην κατηγορία. 

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