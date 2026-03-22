Η Χρυσή Βίβλος του League Cup: Έφτασε τα εννιά τρόπαια η Σίτι

Η Μάντσεστερ Σίτι επικράτησε 2-0 της Άρσεβαλ στον τελικό του «Wembley» κι έφτασε τα εννιά τρόπαια League Cup. Δείτε τη «Χρυσή Βίβλο» της διοργάνωσης.

Ο πρώτος τίτλος στην Αγγλία για τη φετινή σεζόν ανήκει στη Μάντσεστερ Σίτι! Με φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του Νίκο Ο΄Ράιλι, η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα υπέταξε με 2-0 την Άρσεναλ τον τελικό του «Wembley» και σήκωσε το τρόπαιο του Carabao Cup στον ουρανό του Λονδίνου.

Αυτή μάλιστα ήταν η 9η φορά που οι Citizens κατέκτησαν τη διοργάνωση και πλησίασαν σε απόσταση βολής τη Λίβερπουλ που αποτελεί την πολυνίκη του θεσμού. Αντίθετα οι Gunners έμειναν στις δυο κούπες και η ανομβρία συνεχίζεται, καθώς η τελευταία φορά που κατέκτησαν το τρόπαιο χάνεται πίσω στο μακρινό 1993.

Η «Χρυσή Βίβλος» του League Cup