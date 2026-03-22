Η Χρυσή Βίβλος του League Cup: Έφτασε τα εννιά τρόπαια η Σίτι
Ο πρώτος τίτλος στην Αγγλία για τη φετινή σεζόν ανήκει στη Μάντσεστερ Σίτι! Με φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του Νίκο Ο΄Ράιλι, η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα υπέταξε με 2-0 την Άρσεναλ τον τελικό του «Wembley» και σήκωσε το τρόπαιο του Carabao Cup στον ουρανό του Λονδίνου.
Αυτή μάλιστα ήταν η 9η φορά που οι Citizens κατέκτησαν τη διοργάνωση και πλησίασαν σε απόσταση βολής τη Λίβερπουλ που αποτελεί την πολυνίκη του θεσμού. Αντίθετα οι Gunners έμειναν στις δυο κούπες και η ανομβρία συνεχίζεται, καθώς η τελευταία φορά που κατέκτησαν το τρόπαιο χάνεται πίσω στο μακρινό 1993.
Η «Χρυσή Βίβλος» του League Cup
- Λίβερπουλ (10) 1981, 1982, 1983, 1984, 1995, 2001, 2003, 2012, 2022, 2024
- Μάντσεστερ Σίτι (9) 1970, 1976, 2014, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021,2026
- Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (6) 1992, 2006, 2009, 2010, 2017, 2023
- Άστον Βίλα (5) 1961, 1975, 1977, 1994, 1996
- Τσέλσι (5) 1965, 1998, 2005, 2007, 2015
- Νότιγχαμ Φόρεστ (4) 1978, 1979, 1989, 1990
- Τότεναμ (4) 1971, 1973, 1999, 2008
- Λέστερ Σίτι (3) 1964, 1997, 2000
- Άρσεναλ (2) 1987, 1993
- Μπέρμιγχαμ Σίτι (2) 1963, 2011
- Νόριτς Σίτι (2) 1962, 1985
- Γουλβς (Γούλβερχαμπτον Γουόντερερς) (2) 1974, 1980
- Νιούκαστλ (1) 2025
- Μπλάκμπερν Ρόβερς (1) 2002
- Λιντς Γιουνάιτεντ (1) 1968
- Λούτον Τάουν (1) 1988
- Μίντλεσμπρο (1) 2004
- Όξφορντ Γιουνάιτεντ (1) 198
- Κουίνς Παρκ Ρέιντζερς (1) 1967
- Σέφιλντ Γουένσντεϊ (1) 1991
- Στόουκ Σίτι (1) 1972
- Σουόνσι Σίτι (1) 2013
- Σουίντον Τάουν (1) 1969
- Γουέστ Μπρόμιτς Άλμπιον (1)1966
